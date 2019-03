Pau Gasol ayuda a que los Spurs se mantengan invictos rozando el doble-doble

LaMarcus Aldridge aportó 31 puntos y los Spurs de San Antonio se mantienen invictos en lo que va de la nueva temporada tras derrotar por 100-117 a los Heat de Miami.

Los Spurs (4-0) se hicieron de su cuarta victoria en el mismo número de partidos que han protagonizado en el campeonato y suman registro de 2-0 como equipo visitante.

Buenos minutos de Pau

Pau Gasol estuvo cerca de conseguir doble-doble con 13 puntos y nueve rebotes en 19 minutos sobre la pista de juego, anotó 5 de 8 tiros de campo y 3 de 4 desde la línea de personal.

Los Heat, que tienen marca de 2-2, contaron con el liderazgo del reserva Tyler Johnson, con 23 puntos, James Johnson logró 21 y nueve rebotes y Goran Dragic aportó 20 tantos.

Russell Westbrook logró un triple-doble de 28 puntos 10 rebotes y entregó 16 asistencias en el triunfo de los Thunder de Oklahoma City por 114-96 sobre los Pacers de Indiana.

Westbrook lideró el ataque de los Thunder en 35 minutos sobre la pista de juego y su equipo puso números iguales de 2-2 en su marca en lo que va de la nueva temporada.

Cinco puntos de Abrines

Mientras, Alex Abrines aportó cinco puntos en 13 minutos de acción. Abrines anotó 2 de 5 tiros de campo, incluido 1 de 1 triple, logró dos rebotes y entregó una asistencia.

Los Pacers (2-3) tuvieron de líder encestador al escolta-alero Víctor Oladipo con 35 puntos, que no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota ante su exequipo.

