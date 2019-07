Según ha informado su club, Estrella Roja, el jugador ha sufrido un accidente grave en su coche cuando circulaba por la carretera. El suceso ha tenido lugar esta mañana y parece ser que el coche dio varias vueltas de campana. Kuzmic ha sufrido graves lesiones en el pecho, cabeza y mandíbula. Los servicios médicos trasladaron al jugador al hospital de Belgrado y se encuentra en estado grave.

Según 'The Telegraph', el jugador está en coma debido a las graves heridas pero de momento no se tome por su vida ya que no tiene graves daños cerebrales.

El jugador ha pasado dos temporadas en el conjunto blanco tras fichar en 2017 proveniente del Estrella Roja. Debido a las continuas lesiones durante estos años apenas ha contado con minutos y nunca pudo ganarse la confianza de Pablo Laso. El Madrid y el jugador se pusieron de acuerdo para terminar su andadura juntos y el jugador serbio fichó hace unos días por el Estrella Roja.