Muere David Stern, el hombre que revolucionó la NBA

David Stern, comisionado de la NBA entre 1984 hasta 2014, ha muerto este miércoles a los 77 años como consecuencia de una hemorragia cerebral interna que sufrió el pasado 12 de diciembre, según ha informado la liga estadounidense en sus redes sociales.

La visión de Stern hizo posible que las estrellas de la NBA no sólo fuesen conocidas en Estados Unidos, sino que también fuesen los deportistas más seguidos en todos los continentes, mientras que los ingresos económicos de la liga se multiplicaron a niveles exponenciales con la venta de imagen, prendas deportivas y derechos de televisión. Era un visionario y un negociador y los resultados económicos siempre le dieron la razón.

La liga ha querido rendir homenaje al excomisionado a través de redes sociales recordando su trayectoria.

La NBA explotó a nivel mundial

Bajo su mando, la NBA agregó siete equipos nuevos y cambió otras seis franquicias además de impulsar la globalización y expansión de la liga de baloncesto estadounidense.

Los ingresos anuales por derechos televisivos aumentaron hasta 40 veces, al igual que el salario medio de los jugadores pasó de 250.000 dólares al año a 5 millones y las franquicias aumentaron su valor superando la mayoría los 1.000 millones de dólares. "Todavía recuerdo cuando llegué a la NBA en 1984, cuando el salario promedio era de 200.000 dólares y ahora ya está en 7,7 millones de dólares", destacó Charles Barkley, exalero estrella de la NBA.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2014, además de ser junto con el ex presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch, los verdaderos artífices de la llegada de las grandes estrellas de la NBA a los Juegos Olímpicos.

El legendario e histórico 'Dream Team' hizo su debut y ganaron el oro en los Juego Olímpicos de Barcelona 92, lo que fue uno de los grandes hitos que se dieron dentro del movimiento olímpico moderno.

La liga abrió 13 oficinas en todo el mundo, organizó juegos de temporada regular fuera de Estados Unidos, el primero en deportes profesionales, además de fundar en 1997, la liga profesional femenina (WNBA).

Escándalos y conciencia social

Stern sobrevivió a amaños como los del árbitro Tim Donaghy, al escándalo racista de Donald Sterling, las supuestas apuestas de Michael Jordan, la Maldición del Palace y al veto al traspaso de Chris Paul de Nueva Orleans a los Ángeles Lakers.

Instauró topes salariales, contratos máximos y códigos de vestimenta. Abrió miles de millones de dólares en ingresos con el baloncesto chino con el traspaso de Yao Ming a la NBA. Lideró la concienciación sobre el VIH y el SIDA. Se negó a que la competición se viera superada por el positivo en VIH de la leyenda Magic Jonhson en 1991. “Cuando me permitió jugar en el All Star Game de Orlando en 1992 y luego en los Juegos con el Dream Team, pudimos cambiar el mundo”, reconoce la leyenda.

El baloncesto mundial llora su pérdida

Los jugadores de baloncesto mas grandes de la historia han mostrado su tristeza, como Michael Jordan a través de un comunicado. "Sin David Stern, la NBA no sería lo que es hoy. Condujo a la liga en medio de tiempos turbulentos y la hizo crecer hasta convertirla en un fenómeno internacional, creando oportunidades que hasta entonces pocos hubieran imaginado. Su visión y liderazgo me dieron el escenario global que me permitió tener éxito. David tenía un profundo amor por el juego del baloncesto y pretendió excelencia de quienes lo rodeaban y lo admiraba por eso. No estaría donde estoy sin él. Mando mis más profundos cariños a Dianne y su familia".

Charles Barkley, estrella de la NBA e integrante del histórico 'Dream Team', fue uno de los mayores defensores de Stern. "Los jóvenes no deben olvidar nunca que solo gracias a Stern les ha sido posible disfrutar de una realidad única. Era un innovador, un gran hombre de negocios y sabía como lograr todos los objetivos que se marcaba".

Barkley admite que el comisionado emérito imponía, pero a la vez alaba la manera que tenía de tratar a los jugadores. "Estar a solas con Stern en su oficina impresionaba porque de inmediato te decía que habías cometido un error. Sin embargo siempre decía "cometiste un error, pero lo vamos a solucionar"".

El baloncesto español ha querido sumarse a las condolencias, como Pau Gasol, quien hace ya 19 años que llegó a la NBA, quiso despedirse por redes sociales: "Fue el líder que cambió nuestro juego".

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) transmitió a través de sus redes sociales su "sentido pésame" tanto a la familia de Stern como a la propia liga estadounidense.

Además, Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y exjugador entre otros equipos de los Toronto Raptors, dijo en su cuenta de Twitter que este miércoles fue un día "muy triste" por la pérdida de un "visionario" como Stern, "gran impulsor de lo que hoy es la NBA".