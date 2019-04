Luke Walton, acusado de abuso sexual: "Se abalanzó sobre mí y me besó, forzándome"

Luke Walton, nuevo entrenador de los Sacramento Kings y, hasta hace unas semanas, técnico de Los Ángeles Lakers, ha sido denunciado por un presunto abuso sexual por la periodista deportiva Kellie Tennant, según ha informado el canal 'TMZ', especializado en asuntos del corazón en Estados Unidos.

La expresentadora de 'Spectrum SportsNets LA' convocó una rueda de prensa en la que desveló datos sobre el suceso que tuvo lugar en 2016, cuando Walton era técnico ayudante de los Golden State Warriors.

Según informa 'TMZ', Tennant habría acudido al hotel de Santa Mónica donde se hospedaba Walton con la intención de darle el libro que estaba escribiendo.

La periodista confirmó que se encontró con el técnico en el vestíbulo del hotel y que luego la invitó a subir a su habitación para "hablar de su libro". Después de la charla "se abalanzó sobre mí y me besó, forzándome".

"Creí que iba a violarme, pero cuando finalmente pude levantarme intenté salir del cuarto, él me agarró por detrás y volvió a besarme en el cuello otra vez. Le seguí rogando que por favor se detuviera y me dejara ir, pero él continuó riéndose hasta que me soltó y salí de la habitación", apuntó Tennant.

No denunció por miedo

"Este tipo de comportamiento no se puede tolerar y ninguna mujer debe sentirse como una víctima", sentenció la periodista.

Tenía 25 años y no denunció los presuntos hechos por miedo: "Cuando alguien te agrede y crees que vas a ser violada, denunciar es algo que da miedo".

"He pasado años lidiando con esto, intentando olvidarlo, dejarlo a un lado y enterrarlo, pero es difícil", reveló la expresentadora.