Luka Doncic sería titular en el All Star de la NBA tras el primer recuento de votos

El impacto de Luka Doncic en su primeros meses en la NBA comienza a ser algo histórico. El esloveno se ha convertido en la gran sensación con grandes actuaciones casi cada noche con Dallas Mavericks, algo que no ha psado desaparecibido para los aficionados que le han colocado entre los titulares del All Star tras el primer recuento de votos. ¡Algo increíble!

LeBron/Steph and Giannis/Kyrie lead the first returns of #NBAAllStar Voting 2019 presented by @Google!

Vote on https://t.co/R6fBO5LSAS, the NBA App or by searching for your favorite player or team on Google.

Vote now! https://t.co/gcW4K59HC0 pic.twitter.com/JIZFyIC2Pu