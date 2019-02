Luka Doncic anota 35 puntos ante los Cavaliers y llega a los 1.000 puntos

El alero novato, el esloveno Luka Doncic, igualó su mejor marca encestadora de la temporada al conseguir 35 para los Mavericks de Dallas, que vencieron a domicilio 98-111 a los Cavaliers de Cleveland.

Doncic, de 19 años, anotó 18 puntos en el primer cuarto cuando se convirtió en el sexto jugador desde el 2000 en anotar 1.000 puntos antes de cumplir los 20 años. El exjugador del Real Madrid se unió al selecto grupo de estrellas formado por LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Devin Booker y Dwight Howard, que lo consiguieron antes que Doncic llegase a la NBA.

With his first bucket in Cleveland, @luka7doncic becomes the 2nd player in NBA History with 1K points, 340 rebounds & 260 assists through 50 games! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/HRUCH1d2Qv