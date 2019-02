La lesión de Zion Williamson no le impedirá volver a jugar esta temporada

Sonaban las alarmas en la NBA cuando Zion Williamson sufría una aparatosa lesión tras romperse su zapatilla, pero la lesión ha resultado ser menos grave de lo que se pensaba y podrá volver a jugar en los próximos días.

Según han informado los 'Blue Devils' a través de sus redes sociales, el joven de 18 años, futuro número 1 de Draft, sufre un esguince de grado 1 en su rodilla derecha.

NEWS: Zion Williamson was diagnosed with a Grade 1 right knee sprain. He is progressing as expected, and his status is day-to-day. pic.twitter.com/H8YUZGnOyc