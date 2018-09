Las confesiones Breanna Stewart, MVP de la WNBA, sobre los abusos que sufrió cuando tenía nueve años

Breanna Stewart, a sus 23 años, lo ha ganado todo. Ya es una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto.

La jugadora americana admite que reveló su caso de abusos para ayudar a otras personas: "Creo que con mi revelación la gente dijo:¡oh, es humana!¡Es una persona real como otra cualquiera!".

Su abusador ya fue condenado, y ella sólo tiene cuentas pendientes con los jóvenes que pueden seguir su ejemplo.

"No lo necesito para mí. No necesito acusar a nadie, no quiero que se conozca mi vida, pero la verdad es que si, soltándolo, ayudo a alguna persona, habrá valido la pena.", confesaba la jugadora.