Kobe Bryant: "No me dejo nada, lo he dado todo"

El escolta estrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, volvió a mostrar su interés por el fútbol al considerar que la lucha que se realiza contra la corrupción dentro del deporte "rey" es un gran paso, aunque todavía queda mucho por hacer, y le dio todo su apoyo.

"Siento que todo lo que se ha descubierto dentro del fútbol no ha sido lo mejor para la imagen del deporte, pero es un gran paso de cara a limpiarlo de la corrupción y siga como número uno en el mundo", declaró Bryant durante una telefonferencia con los medios de comunicación internacionales.

"Soy un enamorado del fútbol y siempre lo apoyaré, al igual que la lucha por su integridad". Bryant, de 37 años que anunció oficialmente que está será su última temporada, la vigésima como profesional, reiteró que la decisión llegó en el momento perfecto cuando comprendió que su cuerpo ya no le da más para poder competir al máximo, como siempre lo había hecho.

"Lo he dado todo"

"No dejo nada detrás de mi, lo he dado todo como profesional y también he llegado a la cima con los títulos y la excelencia que siempre se da dentro de los Lakers", subrayó Bryant. "Ahora lo que tengo que hacer es toda mi experiencia aplicarla a los jóvenes valores que hay dentro del equipo y estoy seguro que los Lakers volverán a ser grandes, ganadores y campeones".

La estrella de los Lakers, ganador de cinco títulos de liga, subrayó que al final del camino lo más importante de todo es la salud y como atleta que lo ha dado todo en el campo, cuando se siente que el físico ya no te aguanta el ritmo que marca la alta competición en la NBA, lo mejor es dejarlo. Bryant dijo sentirse agradecido con todo el apoyo recibido por los aficionados locales y a través de todo el mundo por lo que tiene previsto hacer algún tipo de gira, pero todavía no hay nada decidido.

Aunque si adelantó que estará comprometido con ofrecer su tiempo a dar a conocer su experiencia a los niños y jóvenes de todo el mundo para que el deporte del baloncesto sea cada vez más importante. En este sentido dijo que siempre tendrá una relación especial con el mundo africano, que espera pueda desarrollar más intensamente después que deje de competir al tener mucho más tiempo disponible.

Sus máximos rivales

Bryant al valorar los duelos más difíciles que había tenido como profesional a nivel de equipos y de jugadores colocó a los Spurs de San Antonio como los más complicados, luego a los Celtics de Boston, Pistons de Detroit y los Bulls de Chicago. En cuanto a los duelos individuales dijo que se tuvo que enfrentar a jugadores muy buenos como Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Kevin Durant, LeBron James y Clyde Drexler.

"Todos ellos fueron muy difíciles, pero tampoco puedo olvidar los duelos con Gary Payton y otros muchos", destacó Bryant. "Siempre habido, hay y habrá grandes jugadores en la NBA, por eso aunque nos vayamos algunos, las nuevas generaciones aportaran grandes cosas".

Bryant si reconoció que el estilo de juego ha cambiado y en la actualidad prima más la labor de los jugadores bajos y de ahí la gran cantidad de excelentes bases, escoltas y aleros que hay actualmente, por lo que no se atrevía a dar ningún nombre en especial. Si habló de la figura del veterano escolta argentino Manu Ginóbili por la manera como ha competido con los Spurs y lo difícil que fueron siempre los enfrentamientos.

"Estaré en el All Star Weekend"

"Lo importante de Ginóbili es que ha demostrado que en Argentina, al margen de tener el fútbol como deporte rey, también cuentan con grandes jugadores de baloncesto y ojalá que su ejemplo sirva para que cada vez haya más profesionales de su país en la NBA", destacó Bryant.

En cuanto a las posibles participaciones, primero en el próximo Partido de las Estrellas que se va a disputar en Toronto, en febrero, Bryant dijo que, al margen que lo pudiesen seleccionar, estaría allí para ayudar a desarrollar la imagen de la NBA en cualquiera de la manera que el comisionado Adam Silver estableciese.

"No tengan la menor duda que estaré en el próximo All Star Weekend, aunque ahora no pueda decir que será lo que haré", señaló Bryant. En cuanto a su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la estrella de los Lakers, reiteró que siempre ha sido algo grande y maravilloso el competir con el equipo nacional de Estados Unidos.

Los Juegos, "algo precioso"

"Tampoco sé lo que sucederá, pero lo que tengo claro es que sería algo hermoso el poder competir una vez más con el equipo que me permitió conseguir dos medallas de oro y vivir siempre unas experiencias únicas de compañerismo no sólo con los jugadores de mi equipo sino con todos los del resto del mundo", agregó Bryant.

Por último, al valorar como sentía en cada uno de los campos que va a jugar por última vez con los Lakers y es ovacionado por los aficionados, Bryant admitió que eran unas emociones muy difícil de asimilar y olvidar, como espera que le suceda cuando lo haga en el TD Garden de Boston.

"Jugar en Boston siempre ha sido algo muy especial por la gran rivalidad que existe entre las dos franquicias, pero hacerlo por última vez estoy convencido que será algo inolvidable y a la vez motivo de felicidad que haya tenido la suerte de vivir experiencias únicas como la lucha por los títulos de liga contra los Celtics", subrayó.