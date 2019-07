La estrella de la NBA asegura que esta mujer ha hundido su carrera al afirmar que habían tenido una relación sentimental. 'Superman Howard', así conocido en la NBA, concedió una entrevista de la que todo el mundo habla en Estados Unidos, y en la que aseguró no ser homosexual y haber vivido un calvario.

"No soy gay" aseguró el pívot de los Grizzlies, considerado uno de los mejores jugadores de la NBA durante la última década, pero que, tras abandonar los Orlando Magic, parece haber bajado considerablemente su rendimiento.

Durante la entrevista concedida a Fox Sports, el jugador asegura no entender el por qué de las declaraciones de la mujer. "¿Por qué alguien que no he visto en mi vida decía todo eso sobre mi? Al principio dolió pasar por todo esto. Dolía. Me senté en casa en plan 'No quiero volver a salir de aquí', asegura 'Superman Howard'.

No obstante, el pívot reconoce haber sufrido odio contra él y afirma haber visto algo positivo en todo este calvario vivido: "He visto todo el odio, odio en estado puro, de gente que ni siquiera conozco. Y creo que al final todo esto me ha liberado porque he visto cómo se siente mucha gente. La gente tiene miedo de ser quien es realmente. Tienen miedo de dar un paso al frente y ser como son porque están asustados por lo que los demás pueden decir o pensar de ellos. Esta situación me ha hecho darme cuenta de que no quiero ser así. Quiero ser libre".