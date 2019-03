Gregg Popovich entrenará a la Conferencia Oeste en el All Star Game

STEVE KERR NO PODÍA REPETIR

El All Star de Toronto está a la vuelta de la esquina y ya se van cerrando algunos detalles importantes. Gregg Popovich ha sido designado como entrenador de la Conferencia Oeste pese a no tener el mejor récord de la conferencia, sino el segundo mejor. Los San Antonio Spurs están justo detrás de los intratables Golden State Warriors, pero Steve Kerr ya entrenó a la Conferencia Oeste el año pasado y no puede repetir, así que lo hará el mítico Popovich.