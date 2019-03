Un gran Pau Gasol lidera la victoria de los Bulls contra los Nuggets

El pívot español Pau Gasol volvió a liderar el juego ofensivo y interior de los Bulls de Chicago al aportar su segundo doble-doble consecutivo que ayudó al equipo a conseguir la victoria por 99-90 ante los Nuggets de Denver. Gasol, que anotó los seis primeros tiros que hizo a canasta, aportó 26 puntos y 19 rebotes con los que encabezó una lista de cuatro jugadores de los Bulls que tuvieron números de dos dígitos. El jugador de Sant Boi impuso su poder dentro de la pintura en los 36 minutos que estuvo en la pista del United Center, de Chicago, al anotar 12 de 19 tiros de campo, y 2-4 desde la línea de personal.

Gasol, que logró el octavo doble-doble en lo que va de temporada, cuarto en los últimos cinco partidos disputados, también capturó 17 rebotes defensivos, dio tres asistencias, puso tres tapones y perdió cuatro balones. "Hemos vuelto a hacer una gran labor de equipo y eso se notó en el resultado final", declaró Gasol al concluir el partido. "Es bueno que en esta serie de cuatro partidos seguidos que tenemos en nuestro campo consigamos los triunfos".

Los Bulls con marca de 11-5, empatan con los Pacers de Indiana en el segundo lugar de la División Central, han ganado tres de los últimos cuatro partidos disputados y tienen marca de 7-1 en su campo del United Center. El triunfo y la labor de Gasol tuvieron doble valor ante los problemas de falta de acierto encestador que atraviesa el base estrellas de los Bulls, Derrick Rose, que logró 12 puntos al fallar 14 de los 17 tiros de campo que hizo, y repartió nueve asistencias.

Mientras que el escolta Jimmy Butler, que jugó con molestias en tacón de la pierna derecha, donde sufre una contusión, aportó 19 puntos, seis rebotes y tres asistencias en los 36 minutos que estuvo en el campo. Los Nuggets, que concluyeron el partido con un 39 por ciento de acierto en los tiros de campo, llegaron al cuarto periodo con la ventaja en el marcador parcial de 68-72 al limitar a los Bulls a sólo 17 tantos en el tercero.

Pero los Bulls se reencontraron con el acierto encestador en el cuarto y remontaron al parcial de 82-79 con triple el alero Doug McDermott que a falta de 7:37 minutos para el final del partido fue la ventaja que ya no perdieron el resto del camino. Los Bulls lograron un parcial de 31-18 en el cuarto periodo, incluidos los 12 puntos que aportó Gasol, que volvió a confirmar que es el jugador líder y en mejor forma del equipo de Chicago.

El pívot reserva Joakim Noah volvió a ser importante en el juego interior al conseguir nueve puntos, 11 rebotes y cuatro tapones. La nota negativa de los Bulls fue la lesión que sufrió el ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic, que sufrió una conmoción cerebral y corte en la cara en el primer cuarto al recibir un fuerte codazo sin intención que le dio el base novato Emmanuel Mudiay, que lo dejó tirado en el suelo. Mirotic tuvo que abandonar el partido inmediatamente y fue llevado a los vestuarios para observación, donde los doctores también le pusieron varios puntos en el corte sufrido en la cara.

El jugador internacional español en los cinco minutos que disputó aportó tres puntos al anotar 1 de 2 tiros de campo, que fueron todos triples, no fue a la línea de personal, capturó tres rebotes, incluidos dos defensivos, y recuperó un balón. El alero reserva Will Barton anotó 16 puntos y encabezó una lista de seis jugadores de los Nuggets que tuvieron números de dos dígitos, incluido el ala-pívot Kenneth Faried, que llegó a los 14 tantos y capturó nueve rebotes, pero no pudieron impedir la octava derrota consecutiva, la peor racha actual dentro de la NBA.