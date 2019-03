La FEB solicita a la Euroliga que detenga su contrato con la ACB hasta que no haya acuerdo

PODRÍA REALIZAR REALIZAR ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha movido ficha tras una posible exclusión de España en el Eurobasket de 2017 y ha exigido a la Euroliga que suspenda su contrato con la ACB hasta que no haya un acuerdo oficial. Además, la FEB considera que el compromiso de 4 años de la ACB con la Euroliga "no respeta los pactos establecidos en el Convenio de Coordinación vigente entre ambas entidades". Por último, la Federación amenaza con realizar acciones legales sobre la máxima competición de España y de Europa si no hay respuesta a su petición.