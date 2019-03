España pierde en la prórroga ante Lituania en un amistoso en Kaunas

La selección española de baloncesto ha sumado su primera derrota en su segundo partido de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Río ante Lituania (87-83), en el que fue un choque del más alto nivel que enfrentó a los dos finalistas del pasado Eurobasket y que no se decidió hasta la prórroga, en la que Kalnietis comandó un triunfo local con sabor a revancha.

Willy Hernangómez, el mejor español en la primera parte

Casi una semana más tarde del primer partido de preparación contra Angola, el combinado español prosiguió con sus buenas sensaciones en un inicio espectacular contra los lituanos que rápidamente se transformó en un 8-18 favorable. Sobre la pintura, Willy Hernangómez se hizo con la responsabilidad anotadora, poniéndole aún más dificultades a Sergio Scariolo a la hora de decidir su lista definitiva para los Juegos.

Sin embargo, antes incluso de la conclusión del primer cuarto, Kalnietis se empeñó en apretar el marcador sobremanera con tres triples consecutivos que difuminaron totalmente la renta adquirida en un principio. El jugador del Olimpia Milano encabezó la reacción lituana, que prosiguió durante el segundo tiempo. Las ganas entre las dos potencias baloncestísticas fue notoria, especialmente tras la final del Eurobasket que les midió el pasado año y que terminó con clara victoria hispana y recital de Pau Gasol, ausente este lunes por segunda vez.

De nuevo con las fuerzas igualadas, tuvo lugar un ajuste defensivo en ambos cuadros que permitió un manejo cercano de las distancias. Las zagas se impusieron con contundencia sobre el Zalgiris Arena, estrechando hasta límites insospechados la entrada a canasta. En consecuencia, la única vía para sortear las melés en la zona de dos puntos fue el lanzamiento exterior, que obtuvo una especial relevancia.

Con el paso del cronómetro, los vigentes campeones de Europa se sobrepusieron con ligereza sobre la cancha a pesar de las bajas de los NBA Pau Gasol y Ricky Rubio. La mejora del juego español pasó por manos merengues, ya que también el acierto de los recientes campeones de Liga Sergio Rodríguez o Rudy Fernández dio sus frutos en esta trabajada victoria

Lituana, una marcha más en la prórroga

No obstante, la mínima ventaja, que no llegó a superar los cinco puntos, no dejó nada resuelto y dejó soñar a la hinchada lituana en los compases postreros, en los que el ganador fue alternándose de forma sucesiva. Los minutos magistrales del 'Chacho' chocaron con el poderío ofensivo de Kalnietis y Valanciunas y desembocaron en una prórroga que poco tuvo de amistosa. Lo mostrado en pista confirmó la dureza a la que estará sometida España en su grupo de los Juegos Olímpicos, puesto que en tierras brasileñas tendrá lugar la reedición de este mismo enfrentamiento, junto con otras pruebas de nivel como la de Brasil o Argentina.

En la prolongación, el combinado lituano se creció ante su afición y llevó a los españoles hasta su primera derrota en estos duelos preparativos con un 15-11 en el añadido más que suficiente para tomar un extra de motivación. El equipo de Scariolo tiene aún detalles por mejorar a días del arranque de la competición olímpica y volverá a ser puesto a examen este jueves, nuevamente ante Lituania, aunque en esta ocasión en suelo malagueño.