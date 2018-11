Escalofriante lesión de Caris LeVert: cae sobre su pierna derecha y enmudece al pabellón de los Timberwolves

Caris LeVert, uno de los mejores jugadores en el arranque de temporada de los Brooklyn Nets, ha sufrido una grave lesión en su pierna derecha.

El jugador intentaba taponar a Jeff Teague cuando el segundo cuarto estaba a punto de acabar. En el momento del salto, aterriza sobre su pierna derecha, llevándose inmediatamente las manos a la cabeza.

Warning: Graphic video content

Our thoughts and prayers are with Caris LeVert. We wish you a speedy recovery.

via: @clippittv pic.twitter.com/U2oJj2kxze