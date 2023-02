La escalofriante cifra de dinero que costará ver a LeBron James superar a Abdul-Jabbar

Ver un partido de la NBA no es precisamente barato, tampoco es que en España las entradas para ver fútbol lo sean pero la diferencia con la mejor liga del mundo de baloncesto aun así es bastante grande. Si además eres fan de los Lakers, Knicks, Nets... el precio de una entrada puede convertirse en algo prácticamente inaccesible.

Pues bien, los aficionados que quieran ver a LeBron James en los próximos partidos van a tener que rascarse bien el bolsillo porque el histórico jugador de Ohio está a solo 63 puntos de convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA superando al mítico Kareem Abdul-Jabbar, que ostenta el récord con 38.387 puntos en temporada regular.

100.000 euros a pie de pista

Por la media de puntos que lleva James esta temporada podía igualar la marca o directamente superarla en el encuentro del 8 de febrero ante los Thunder en el Staples Center. Por ejemplo, la entrada más cara para ver el partido a pie de pista supera los 97.000 euros pero es que desde lo más alto del Staples es raro que el precio por cada una de ellas no baje de los 1.500. La mayoría ronda entre lo 1.500 euros y los 20.000 euros.

Los tres partidos que tienen por delante los Lakers son los siguientes: ante Pelicans en Nueva Orleans (en principio no superará ahí el récord), ante los Thunder en el Staples y ante los Bucks de Antetokoumpo también en el Staples Center, muchos confían en que cuando se enfrenten a Milwaukee todavía no haya superado el registro y por esa razón las entradas no bajan de precio.

Kyrie Irving pide el traspaso

Aun así, la bomba de las últimas horas en la NBA ha sido la petición de traspaso que ha pedido Kyrie Irving a los Nets, según informó el periodista Shams Charania. Uno de le los mejores y más polémicos bases de la Liga no quiere seguir jugando en el equipo neoyorquino, junto a Kevin Durant y compañía, y quiere fichar por otra franquicia en las próximas horas. ¿El problema? Solo tiene 5 días para que algún equipo de su interés pueda ponerse de acuerdo con los Nets. El mercado sigue abierto hasta el 9 de febrero.

Si la operación no termina sucediendo el excampeón de la NBA con los Cavaliers se convertiría en agente libre en el mes de junio. Los Lakers, Mavs, Clippers, Heat... podrían estar en la pugna por el base estadounidense pero solo el tiempo dirá si la operación es posible, del gusto de Irving o si por el contrario quedará como agente libre a final de temporada. Se vienen horas frenéticas en la mejor liga de baloncesto del mundo.