DeMarcus Cousins ficha por los Golden State Warriors por una temporada

DeMarcus Cousins, que jugó en los Pelicans en la pasada temporada y en los Kings antes, es nuevo jugador de los Golden State Warriors. Así lo confirman diversos medios estadounidenses, además de su nuevo compañero Stephen Curry.

El pívot firma por una temporada y 5,3 millones de dólares, una cifra muy baja para el estatus de un cuatro veces All Star de la NBA. Esto se debe a la lesión en el tendón de Aquiles que arrastra desde finales de la pasada temporada regular y que se estima que le tendrá apartado de las canchas hasta enero.

Sin ofertas de otros equipos

Según informa Marc J. Spears de 'ESPN', Cousins no recibió ninguna oferta de ningún equipo de la NBA debido a esta lesión y a su caracter problemático, razones que le llevaron a llamar al General Manager de los Warriors, Bob Myers, para sondear la posibilidad de recalar en el equipo de San Francisco.

Boogie Cousins said he got ZERO OFFERS (!!!!!!!!!!!!!!) in free agency and decided to make a call to Warriors GM Bob Myers.

The league has no one else to blame (!!!). pic.twitter.com/957t0gDg58