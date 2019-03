Chris Bosh no pasa el reconocimiento médico tras haberle encontrado un nuevo coágulo

Chris Bosh no podrá realizar la pretemporada con los Miami Heat. El ala-pivot no ha superado el examen médico al que ha sido sometido y no tiene fecha para su vuelta, tal y como han informado los Miami Heat.

En este nuevo reconocimiento médico se le ha encontrado otro coágulo en la sangre, un problema que, según el 'Miami Herald', no supone un riesgo para su vida.

Sin embargo, los Miami Heat han tomado la decisión de seguir apartando a Bosh del equipo ante lo que pueda pasar. Con 32 años, Chris Bosh no sabe si podrá volver a jugar algún día al baloncesto o si tendrá que retirarse antes de lo previsto debido a estas dolencias.