El Barcelona destituye a Xavi Pascual

El FC Barcelona ha confirmado este martes la rescisión de contrato del hasta ahora entrenador del primer equipo de baloncesto, Xavi Pascual, que tenía un año más de contrato, así como de su cuerpo técnico, mientras que también ha anunciado la marcha voluntario del hasta ahora secretario técnico de la sección, Joan 'Chichi' Creus, buscando un "cambio de modelo" que permita "seguir ganando títulos". Pascual llegó al banquillo del FC Barcelona el 14 de febrero de 2008 por la destitución de quien era ayudante, Dusko Ivanovic.

Pese a que iba a ser un técnico interino hasta final de temporada, el buen rendimiento del equipo hizo que el nuevo secretario técnico, Joan 'Chichi' Creus, confiara en él para un proyecto que finalmente ha sido de 8 temporadas y media. El catalán, que todavía tenía un año más de contrato firmado, deja el cargo con un balance de 12 títulos oficiales: 4 Ligas ACB, 4 Supercopas ACB, 3 Copas del Rey ACB y 1 Euroliga. Como distinción individual, también recibió el premio al Mejor Entrenador de la Liga ACB en las temporadas 2009-10 y 2010-11, así como el Mejor Entrenador de la Euroliga en la 2009-10.

Para el director de los deportes profesionales del club, Albert Soler, no hubiera cambiada nada si el equipo hubiera ganado la Liga Endesa esta temporada, en la que perdió la final, de nuevo, contra el Real Madrid. "Ha habido una reflexión de una serie de tiempo hacia aquí donde el club veía que el objetivo llevaba dos años sin estar cumplido. No cambiamos a Xavi por ser un mal entrenador, ha demostrado que no lo es, sino por un cambio de modelo de baloncesto en el club. No hay un detonante", esgrimió.

Eso sí, apuntó que "en dos temporadas se ha ganado un solo título", la Supercopa de 2015, y que esto podría ser el detonante para tomar la decisión firme de cambiar el modelo y los protagonistas del mismo. "El día que expliquemos el modelo se entenderá, cuando cambiemos el modelo habrá que cambiar las personas. Defendemos un nuevo modelo que será distinto, queremos que lo sea al de ahora. Para que las nuevas épocas puedan existir, hay que cambiar de personas y es la decisión que hemos tomado. Sin desmerecer a Xavi, uno de los mejores entrenadores de Europa. Podría encajar en el nuevo modelo, pero tras 8 años creemos que es mejor cambiar de personas", apuntilló.

Con la rescisión de contrato de Xavi Pascual llegan también las de sus ayudantes Iñigo Zorzano, David García y Oriol Pagès. Además, el tándem que formaba Pascual junto a Joan 'Chichi' Creus en la dirección deportiva llega a su fin del todo por la renuncia de éste último. "Joan Creus nos ha comunicado hace una semana, el jueves pasado, que no continuaría", señaló.

"Hoy acaba la etapa de Xavi Pascual y Creus en el club, hoy es día para ellos. Me es difícil no decir Xavi y Joan a la vez, ha sido una época en la que siempre han estado los dos tirando hacia adelante los éxitos y los fracasos, las personas que lo han dado todo y han puesto por delante al club de sus intereses", comentó Soler.

Por su parte, el directivo encargado del baloncesto del FC Barcelona, Joan Bladé, fue quien oficializó la decisión y quien dio las gracias a Pascual por su entrega en estas ocho temporadas y media al frente del primer equipo, donde han llegado 12 títulos a la sección con la segunda Euroliga de la historia al frente.

"Comunicamos de forma oficial la rescisión de contrato del entrenador del primer equipo de baloncesto, Xavi Pascual. Nos reunimos ayer con él, hoy lo queríamos transmitir de manera oficial, y aprovechar para hacerle un reconocimiento por el trabajo hecho estos años. Gracias Xavi en mi nombre y de mi presidente por tu implicación estos años. Eres y serás siempre un gran culé", comentó dirigiéndose a Pascual, sentado en primera fila de la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Añadió que ha sido un "orgullo" tenerle como entrenador y máximo responsable del baloncesto. "Gracias por el respeto que has tenido por todos, por la institución, jugadores, 'staff' técnico, médicos, ejecutivos... Gracias. Y también por los doce títulos, especialmente la segunda Euroliga siendo el entrenador más joven en ganarla. Hoy cerramos un ciclo y ya abriremos otro, con el nuevo equipo que decidamos que debe tirar adelante la sección", concluyó.