Andre Ingram, el novato de 32 años que tuvo un debut soñado con los Lakers

Durante 10 temporadas, Andre Ingram ha estado en la G-League, la liga de desarrollo de la NBA. Debido a las numerosas lesiones que asolaban a los Lakers, los angelinos, que no optan a jugar los Playoffs, decidieron hacerle un contrato de 10 días.

En esos 10 años, Ingram ha conseguido batir el récord histórico de triples en esa liga, anotando 713 con un asombroso 46,1% de acierto. A sus 32 años, le quedaba una espina clavada: no haber debutado en la NBA.

🎥 Andre Ingram let it fly in his NBA debut, finishing with 19 points on a 4-5 shooting clip from behind the arc. pic.twitter.com/rdRXUor667

Bien, pues ese sueño ha acabado cumpliéndose en el partido de los Lakers contra los Rockets en el Staples Center, en el que el base de 32 años ha anotado 19 puntos, metiendo cuatro de los cinco triples que tiró.

El público se rindió al veterano base que, con alguna que otra cana, se llevó el balón del partido. Luke Walton fue el encargado de dárselo, felicitándole por su gran actuación en su especial debut a los 32 años.

"10 years.... Helluva opening night"

The game ball 🏀 could only go to one person. Thank you for inspiring us all, Andre Ingram! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/4NwSUpUykC