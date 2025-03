Así vivió el campeón del mundo español de Muay Thai el terremoto de Myanmar: "Pensaba que había un dragón de Komodo..."

Nayanesh Aymán vivió en primera persona la sacudida del peor terremoto que ha sufrido el sudeste asiático en los últimos 100 años. De Alcorcón se mudó a Tailandia para seguir creciendo en el Muay Thai, y vaya si lo ha conseguido... En estos momentos es el vigente campeón del mundo, y por delante tiene un desafío más que exigente: ser el primer español que levanta el cinturón en el estadio que se considera la cuna del Muay Thai.

El terremoto le pidió durmiendo la siesta

A Nayanesh la gran sacudida le pilló durmiendo la siesta, y al principio no era consciente de lo que había ocurrido: "Sentí como se movía mi cama y yo me asusté porque no me había imaginado que era un terremoto. Al principio pensé que se había colado un dragón de Komodo o un animal bajo mi cama", nos cuenta Aymán.

No obstante, una vez se levantó y se percató de cómo había quedado su casa ya volvió a la realidad: "Me di cuenta de que el sofá y las sillas estaban movidas... se habían caído cosas de las estanterías. Me asomé por la ventana y vi muchos vecinos reunidos, preocupados... Ahí es cuando me di cuenta de que había sucedido una tragedia".

La ciudad de Bangkok estaba completamente colapsada: "Cogí la moto para ir a entrenar y había mucho tráfico, no se podía avanzar, las ambulancias pasando... Hubo muertes, heridos...". Por suerte para Aymán, la zona en la que él vive -alejado del centro- no ha sufrido grandes consecuencias.

En busca de hacer historia para el Muay Thai español

Este luchador es actualmente el campeón de mundo de Muay Thai, pero estas últimas semanas se encuentra entrenando y preparándose a conciencia en la capital tailandesa en busca de algo grande para el Muay Thai español: "Tengo el honor de ser el segundo español de la historia en luchar por el preciado cinturón...". De hacerlo sería el primer español en conseguirlo, llegando a colocarse en un lugar privilegiado del Muay Thai mundial.

Más de 1.600 muertos y 3.400 heridos

Por otra parte y según las autoridades, el seísmo sucedido el pasado 28 de marzo en Myanmar (antigua Birmania) se ha cobrado hasta el momento 1.644 muertos y más de 3.400 heridos. Además, otras 32 personas han resultado heridas de diversa consideración y 83 más siguen desaparecidas bajo los escombros. También se ha confirmado el fallecimiento de 17 personas por el colapso de un edificio en construcción en Bangkok (Tailandia) como consecuencia del seísmo de magnitud 7,7. A pesar de que la ciudad tailandesa está a unos 1.000 kilómetros del epicentro, varias infraestructuras sufrieron graves daños.

