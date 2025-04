Asesinan a un joven en una competición de atletismo en Frisco, Texas

Shock y consternación tras lo ocurrido en una competición de atletismo en Frisco, Texas, donde un joven de 17 años apuñaló y mató a otro estudiante de 17 años en mitad de una pelea en el Estadio Kuykendall. La Policía de Frisco recibió este miércoles un aviso por una reyerta ocurrida durante un campeonato de atletismo en ese lugar, donde procedió a detener a Karmelo Anthony, acusado de un delito de homicidio, según confirmó la policía al medio NBC5.

El informe policial sostiene que Karmelo Anthony, jugador de fútbol americano de la Escuela Secundaria Frisco Centennial, asesinó a Austin Metcalf, atleta y jugador de fútbol americano de la Escuela Secundaria Frisco Memorial, tras una discusión en dicha competición.

"El Departamento de Policía de Frisco lamenta profundamente esta devastadora pérdida y extiende sus más sinceras condolencias a la familia, los estudiantes y el personal de la víctima, quienes están experimentando un dolor inimaginable. El departamento colabora con el Distrito Escolar de Frisco y continuará brindándoles todo el apoyo necesario durante este momento tan difícil", informó la Policía de Frisco, Texas.

El medio Dallasnews.com confirma que nada se pudo hacer por salvar la vida de Austin Metcalf y que la competición quedó suspendida tras el suceso. Zephani Daigle, portavoz de la policía de Frisco, no quiso hacer declaraciones al estar la investigación en curso.

¿Qué dice el informe policial del suceso?

El informe de la Policía de Frisco señala que "Karmelo Anthony, de 17 años, está bajo custodia" y "acusado de asesinato".

"El miércoles 2 de abril de 2025, aproximadamente a las 10:00 a.m., la Policía y los Bomberos de Frisco respondieron a un incidente en una reunión de atletismo en la cuadra 6900 de Stadium Lane. Un altercado entre dos estudiantes resultó en que uno apuñalara al otro. A pesar de las medidas para salvar vidas por parte de la policía y el personal de bomberos, incluida la reanimación cardiopulmonar y la administración de sangre, la víctima de 16 años murió. El sospechoso, identificado como Karmelo Anthony, de 17 años, está bajo custodia y no hay más amenazas para el público. Ha sido acusado de asesinato, un delito grave de primer grado. No se ha establecido ninguna fianza en este momento", informa la Policía de Frisco.

Jeff Metcalf, padre de Austin: "Su hermano se aferraba a él, tratando de que dejara de sangrar..."

Jeff Metcalf, padre de Austin, aseguró que su hijo no conocía al estudiante que le atacó de forma mortal y que el hermano gemelo de Austin, Hunter, estaba cerca cuando ocurrió el suceso y, además de presenciar el apuñalamiento, trató de detener la hemorragia.

"Eran gemelos, gemelos idénticos, y su hermano se aferraba a él, tratando de que dejara de sangrar, y murió en los brazos de su hermano. Corrí hacia allí y lo vi en la camilla y me di cuenta, dijeron que no estaba respirando. Pude ver toda la sangre, y vi dónde estaba la herida, estaba muy preocupado, así que tuve que encontrar a su hermano, y corrimos al hospital. No pudieron salvarlo. Esto es un asesinato", lamentó Jeff Metcalf.

"Estaba en el camino correcto. Era querido por muchos. Era un líder. No estoy tratando de juzgar, pero ¿qué tipo de padres tenía este niño? ¿Qué le enseñaron? Llevó un cuchillo a una pista de atletismo y asesinó a mi hijo apuñalándolo en el corazón. El tipo estaba en el lugar equivocado y le pidieron que se moviera y se inclinó. Esto es un asesinato", señaló el padre de Austin Metcalf, en declaraciones que recoge NBC News.

El asesinato se produjo en una competición del distrito 11-5A en el que participaban más de 100 estudiantes de ocho escuelas y que se celebraba el miércoles en el Estadio Kuykendall. La Policía de Frisco mantiene abierta la investigación.

