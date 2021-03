Arcade Planet: Lo 'vintage' está de moda, también en los videojuegos

Entrar en Arcade Planet es retroceder 40 años. Lo primero que nos llama la atención es la cantidad de máquinas recreativas que nos encontramos, en concreto 200, y lo mejor es que todas se pueden utilizar.

Esto es posible gracias a Eduardo, José, Juan Diego, Juan y Víctor, cinco coleccionistas que llevan seis años trabajando en este proyecto sin ánimo de lucro, que ahora ha tenido que adaptarse también a las medidas de seguridad por el Covid.

En todo este tiempo han conseguido reunir más de 300 máquinas de los 80-90 y 200 de ellas están expuestas para el disfrute de todos.

"Tenemos máquinas traídas de USA, Reino Unido, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Japón y de toda la geografía española", nos cuenta Eduardo Álvarez fundador y técnico principal del proyecto.

Así han conseguido convertirse en el mayor salón de videojuegos que existe en España, ubicado en Dos Hermanas, y uno de los más importantes de Europa. Además, estas máquinas tienen ahora un valor añadido ya que muchas de ellas han sido restauradas por ellos mismos, "algunas se compran medio destruidas, hay que limpiarlas, buscar los monitores, cambiarle los botones, los monederos o las palancas", dice Eduardo.

Una vuelta al pasado con los juegos que marcaron a una generación

Cerremos los ojos y volvamos al pasado: Pac-Man, Missile Command, Out Run, After Burner, Hang On, Street Fighter II, Mortal Kombat, Super-Pan, Asteroids… todas originales de los 80. House of the Dead, Silent Hill, Parque Jurásico, Ocean Hunter y Time Crisis. Tetris, Snow Bros, Final Fight, Tortugas Ninja, son algunas de las joyas que hay en este salón.

Además, desde hace meses se han propuesto hacer llegar a nuestro país máquinas arcade que no habían visto la luz en España como la Star Wars Battle POD, donde gracias a un sistema de imagen panorámica la sensación de pilotar un caza de la Guerra de las Galaxias es 100% real.

Ahora se pueden disfrutar tanto si naciste con ellos como si ni siquiera te suenan estos títulos.