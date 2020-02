Ander Mirambell se convierte en el primer campeón de España de skeleton

Ander Mirambell ha logrado un hito al convertirse en el primer campeón de España de skeleton. Mirambell ha asegurado estar "muy contento de vivir este momento histórico después de haber abierto el camino de este deporte en nuestro país desde 2005". En la prueba, se ha impuesto a Adrián Rodríguez y José Pérez, los otros participantes del campeonato.

La competición, que se ha disputado en el trazado de hielo natural de Saint Moritz, en Suiza, le ha servido al barcelonés para "trabajar específicamente la técnica de salida y mejorar los registros en el tramo inicial del circuito de cara a las próximas semanas, con el Campeonato del Mundo de Altenberg (Alemania) como principal cita".

Y es que, después de haber logrado la victoria en la clasificación general de la Copa América 2019-20, y el título de campeón de España, ahora el español competirá en el Campeonato del Mundo de Alemania con el objetivo de seguir manteniendo su gran estado de forma.

"Estoy muy contento, además están aquí mi padre y mi tío. Se ha vivido un gran ambiente. He hecho mejor tiempo que todos los pilotos suizos en su Nacional. Si en agosto, cuando me dieron el alta, me hubieran dicho que a estas altura tendría dos títulos, la Copa América y el Campeonato de España, no me lo hubiera creído", confesaba el deportista.

A pesar de que lo que se disputaba era el Campeonato de España, este se ha celebrado en Suiza, de forma conjunta con los campeonatos nacionales de Suiza.