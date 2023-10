Ana Acevedo: sargento de la Armada, guardia civil y... boxeadora profesional

Es natural de Huelva, pero Ana Acevedo se ha convertido en una de las tres mujeres boxeadoras en categoría profesional de Galicia -donde lleva viviendo ya más de una década-. Su trayectoria en el mundo del boxeo es una historia de superación y de constancia.

“Yo empecé desde pequeñita, siempre me llamaron la atención las artes marciales. Empecé haciendo kick boxing y después ya seguí con el boxeo. Nunca había participado en ninguna competición. Cuando me vine por trabajo a Galicia, conocí a mi entrenador y comencé a entrenar para competir”, rememora Ana.

"Estuve en la Armada. Pasaba temporadas muy largas embarcada, pero yo siempre intentaba hacer entrenamientos. Me llevaba un saco y unos guantes y me ponía a practicar"

Su profesión no le permitió profesionalizarse hasta hace poco: “Estuve en la Armada. Pasaba temporadas muy largas embarcada, pero yo siempre intentaba hacer entrenamientos. Me llevaba un saco y unos guantes y me ponía a practicar”.

Pero su deseo era acceder a la Guardia Civil, algo que consiguió cuando se cambió el reglamento en cuanto a la estatura de los candidatos: “En la academia tampoco paré de entrenar para poder competir de manera profesional”.

Para ella, el boxeo es una válvula de escape: “Para mí es un estilo de vida. Tuve que estar lejos de mi familia muchas veces. Lo que a mí me liberaba y donde me encontraba bien era boxeando”, comenta Ana, que tiene 36 años. Es madre de dos hijos y mientras se preparaba para conseguir sus sueños pasó temporadas lejos de ellos; el boxeo le ayudaba a superar esa ausencia.

Su debut en el boxeo profesional

El 1 de septiembre fue cuando Ana debutó como boxeadora profesional: “Para mi fue un día inolvidable. Lo estaba deseando con muchas ganas. Fue un combate muy bonito en el que me acompañaron muchas personas importantes”, dice.

Ahora, quiere intentar superarse: “Quiero conseguir el título de España y mi entrenador quiere aspirar a algo más arriba, quiere que consigamos un título europeo”, explica entre risas.

Su entrenador, Chano Planas, cree que tiene las cualidades necesarias para triunfar: “Tiene todo. Cuando tienes disciplina, coraje y tienes esas ganas de querer llegar alto, los sueños se consiguen. Cuando no eres disciplinado, los resultados son la 50%”, explica. “El futuro siempre es incierto porque es difícil encontrar rivales. Ahora viene lo complicado: escalar en el ránking”.

Quiere conseguir combates, pero no es fácil: mide 157 centímetros y pesa poco más de 50 kilos. Se la conoce como 'Toy' por su baja estatura.

La historia de Ana Acevedo es una historia de retos fuera del cuadrilátero y dentro: quiso ser sargento de la Armada Española y lo consiguió, ahora está en excedencia. También se propuso ser guardia civil y lo logró, pero sobre todo siempre soñó con ser una profesional del boxeo y ha llegado. Ana Acevedo ya ha ganado su primer combate.