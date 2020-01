El adelantamiento del año: celebra la victoria y le pasan en la misma línea de meta

Más información El belga Abdi se lleva la San Silvestre Vallecana 2019

Jacob Kiplimo ya se veía con el triunfo en la mano cuando Kibiwott Kandie le sorprendió adelantándole a menos de un metro de la meta.

Sucedió durante la San Silvestre de Sao Paulo. Espectacular carrera cuyo final no pudo ser más emocionante. El atleta Jacob Kiplimo, que había dominado la prueba con gran superioridad, celebraba el triunfo a pocos centímetros de la meta cuando Kibiwott Kandie le arrebató el triunfo tras adelantarle por la izquierda después de un espectacular sprint durante los últimos metros.

El ganador no solo provocó el estallido del público allí presente, si no que también estableció un nuevo récord en esta prueba. Kandie logró bajar de los 43 minutos, algo que hasta la fecha no había conseguido nadie.