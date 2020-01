La Policía Nacional de Sevilla ha tenido a un ladrón que había cometido un robo en pleno centro de Sevilla. Habían arrebatado a la víctima, una joven, el bolso y el teléfono móvil que portaba en la mano, cerca de la plaza del Pumarejo.

Fue una patrulla de la Policía Nacional de paisano quien vio el robo y fue detrás del ladrón hasta apresarlo. Uno de ellos fue Adán Vázquez, un taekowndista con varios títulos nacionales e internacionales, tal y como publica el 'Diario de Sevilla'.

Campeón de policías y bomberos

Además, Adán se proclamó campeón en los juegos mundiales de policías y bomberos del año pasado en China.

La víctima del robo ha hablado con el periódico andaluz: "No había nadie en la calle y yo empecé a gritar. Como no era muy tarde, confiaba en que alguna persona que estuviera en su casa saliera a auxiliarme. De buenas a primeras oí el grito de 'Alto, policía".

La joven está muy agradecida a la intervención de la Policía tras este final feliz: "Allí ya me pude enterar que el policía era campeón de taekwondo. Me contaron que habían ido a la plaza del Pumarejo a un aviso que había resultado no ser nada, y vieron a un individuo que les resultó sospechoso y a nosotras dos. Creyendo que iba a intentar robarme, como así fue, se quedaron allí hasta que lo detuvieron", relata al 'Diario de Sevilla'.