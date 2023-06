¡454 kilos en peso muerto en tándem! Nuevo récord del mundo para Sam Taylor e Izzy Tait

El deporte es sinónimo de salud y de vida. El caso de Izzy Tait es otro más que se une a todos los anteriores. En 2015, la escocesa, sufrió una afección cerebral muy grave: "Se me dañaron los nervios de la parte posterior de la cabeza". Una patología que puede tener consecuencias muy graves, tanto a largo como a corto plazo: "Se me paralizó temporalmente el lado derecho del cuerpo y desarrollé epilepsia", confiesa.

Hacerse fuerte ante la adversidad

El entrenamiento de fuerza, y más en concreto la disciplina 'strongwoman' (levantamientos de una única repetición con grandes cantidades de peso), le permitió sobrellevar su enfermedad. Tanto es así que ahora está perfectamente, y de hecho, ha progresado mucho en este deporte. Es una de las mujeres más fuertes del mundo.

Junto con su compañera, Sam Taylor, la tercera mujer más fuerte del mundo, han batido varios récords mundiales de levantamiento de peso. Marcas que han sido superadas gracias a un entrenamiento que no ha sido el óptimo, ya que viven en ciudades diferentes y no han podido entrenar mucho juntas. Pero eso no es excusa, hace dos años arrastraron un avión de 48 toneladas durante 3 minutos.

Récord tras récord: "No quiero decir que fue fácil" (Izzy Tait)

Pero no contentas con eso, en el Campeonato de Fuerza de Reino Unido, decidieron intentar batir el récord de peso muerto en tándem. Y, no solo lo consiguieron si no que lo pulverizaron. Levantaron 454 kilos entre las dos, 200 kilos más que la marca anterior: "No quiero decir que fue fácil, fue muy pesado", afirma Izzy.

Juntas han conseguido gestas dignas de admirar por cualquier persona. La más importantes de todas fue superar la afección cerebral que sufrió Izzy Tait hace 8 años. Y en el aspecto deportivo también han logrado grandes cosas, y quieren seguir haciéndolo: "Es el principio de algo grande".