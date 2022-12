A 100 km/h sobre el agua: "Compito contra chicos muchas veces, me gustaría que se animen más chicas"

Hay una mujer en Vigo que es capaz de volar sobre el agua. Su nombre es Sandra Fernández y practica Jet Ski, un deporte que aúna motor, velocidad y fuerza física.

"Lo que más mola es que parece que corres sobre el agua", dice con una sonrisa en la boca Sandra, que tiene claro que esta es una de sus pasiones, "lo disfruto mucho". Su Yamaha superJet es su extensión en el agua, y con ella es capaz de "alcanzar las 55 millas" a máxima potencia, lo que supone rondar los 100 km/h mientras surca los mares.

Para llegar a semejante velocidad, es muy importante la aerodinámica de la moto. Sandra y ella tienen que ser una, por eso la forma física de la viguesa tiene que estar bien trabajada: "date cuenta que vamos encima de la moto todo el tiempo, de pie o de cuclillas o de rodillas…".

"Físicamente es de los deportes más duros"

Y parece fácil (que no, no lo es) si piensas en los 20 minutos que dura la manga, pero es que el entrenamiento "son tres o cuatro horas, y da igual que llueva o no, tenemos que estar preparados para la competición". Ella lo tiene claro: "es de los deportes más duros físicamente, he practicado otros y este…, estás haciendo sentadillas todo el tiempo".

Ahora, tras ocho meses con su nueva moto, ha decidido volver a competir después de seis años fuera del circuito. "Lo dejé porque requiere mucho dinero. He estado compitiendo en Japón, en Doha he ganado la prueba del mundial… y nadie te apoya ni te conoce".

Y es que Sandra Fernández ha sido campeona de Europa y vuelve a brillar en España. En noviembre se hizo con la victoria en la Copa de España celebrada en su tierra, en la que dominó las tres mangas disputadas en su modalidad. "De todas formas, estoy compitiendo contra chicos muchas veces, me gustaría que se animen más chicas y tener una categoría femenina". Lo dice la mujer que se ve volando sobre el agua y sabe que puede hacerlo porque "es su pasión".

Parece fácil, sobre todo si llevas muchos años y si "lo disfrutas mucho", la clave para que haya decidido volver y seguir surcando los mares.