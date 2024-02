'Zorra', la tercera canción más viral del mundo en Spotify

Ha provocado descontento a una gran parte del país y satisfacción a otra gran parte del mismo: la canción del grupo valenciano Nebulossa, 'Zorra', se ha alzado con el primer puesto del Benidorm Fest para ir como representante de España a Eurovisión y ahora se lleva los récords de Spotify.

'Zorra' se ha situado como la tercera canción más viral del mundo en la plataforma de 'streaming', Spotify. Este pasado lunes se saldó con la tremenda cifra de 360.000 reproducciones y, por tanto, ya supera los 3,3 millones de escuchas totales en la plataforma.

Se ha convertido en la canción más popular del festival de Benidorm ya que es la única que supera los dos millones de reproducciones. Acumula, en concreto, 2,5 millones de visualizaciones en Youtube, en el canal de RTVE Música. Supera así, a su antecesora: Blanca Paloma, con su nana flamenca 'EaEa'. Sin embargo, aún no supera la actuación de Chanel, con sus 3,6 millones de visitas a su actuación de 'SloMo'.

Otros candidatos del Benidorm Fest

La interpretación de 'Zorra' por parte del dúo Nebulossa en la gran final ha impactado al mundo entero. Es la canción más popular de la lista de las 16 canciones del Benidorm Fest, de eso no cabe duda. Pero hay otras canciones que también han calado entre el público seguidor del festival. Una de ellas es el segundo clasificado para representar España: st. Pedro con 'Dos extraños (Cuarteto de cuerda)'.

Famosos reaccionan a 'Zorra'

Sin duda, esta canción ha provocado algunas reacciones de lo más destacables, como por ejemplo Pedro Sánchez, que ha alegado que se trata de una canción feminista y que la "fachosfera" hubiese preferido llevar 'Cara al sol'.

El cantante Rayden, publicaba un post en Instagram sobre la necesidad de hacer canciones de esta índole.

Por otro lado, la canción elegida también ha provocado reacciones negativas, como la de la influencer María Pombo que declaró a Europa Press lo siguiente: "Bueno, es que ya sabemos que estamos muy modernos últimamente, o sea que ya no me sorprende nada". Posteriormente, Pombo reconoció que tendría que escuchar la canción para entender el uso de la palabra 'zorra' en ella.

Mientras tanto, la vocalista y la cara visible del grupo valenciano, ha sentenciado que no le importan las críticas: "me la suda todo" y añade "tenemos una edad y las cosas ya las ves y las llevas de otra manera. No tenemos 20 años".

