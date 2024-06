Vetusta Morla publica 'Figurantes' y dicen 'hasta luego' "para reflexionar y recopilar historias que contar"

Juan Pedro Martín, Guillermo Galván Alonso, Juan Manuel Latorre, Álvaro B. Baglietto, Jorge González Giralda y David García son Vetusta Morla, uno de los grupos referentes de la música independiente española. Aunque recientemente han anunciado su retirada temporal de la escena musical, lo han querido hacer por la puerta grande. Dicen 'hasta pronto' con 'Figurantes', su séptimo álbum. Muchos lo dirán: el 'más vetusta de todos'.

Entre 'Figurantes' aparece Madrid, '¡Ay, Madrid!', un tema dedicado a su ciudad. "Pertenecemos a Madrid", sostiene Guille Galván con orgullo: "nuestras familias son de Madrid, nuestros hijos son de Madrid y lejos de irnos, creemos que antes de irnos nos toca defenderla", no duda en confesar. Además de Madrid, la resistencia y la verdad se cuelan en estos nuevos temas que dejan como regalo de despedida a sus seguidores: "todas esas muescas que duelen te ayudan a aprender y a evolucionar en la vida", explica Pucho.

En este séptimo álbum, la banda madrileña ha querido regresar a ese espíritu con el que empezaron en la música hace ya unos 26 años, con la única pretensión de hacer canciones con enfoque social, de ahí que en 'Figurantes' no adopten un concepto concreto que se potencie en cada tema.

"La música tenía un enfoque social"

"Ser artista no era necesariamente tener una carrera de éxito. En aquel entonces significaba estar con tus amigos, tenía un enfoque social, un enfoque de compartir tiempo con otras personas, compartir emociones. Ahora tiene un enfoque mucho más individual. No es ser, sino hacer. Nosotros ya éramos artistas y habríamos sido los más grandes del planeta, aunque no hubiéramos tenido una carrera discográfica, ni de conciertos, ni nada. En ese sentido, tenemos una ventaja competitiva en lo que se refiere a mantener la cabeza encima de los hombros", explicaba Juanma Latorre en una entrevista para Europa Press en este sentido.

Se retiran temporalmente

"Para recopilar nuevas historias"

Hay veces en las que para poder continuar el camino y evolucionar, en cualquier ámbito, es necesario parar. Es lo que Vetusta Morla ha decidido hacer. La banda madrileña se da un descanso a partir del mes de septiembre y hasta 2026. Juanma nos lo explica, paran "para poder reflexionar, para poder descansar, para recopilar nuevas historias que contar". Afortunadamente, antes han dejado 11 canciones dentro de 'Figurantes' para escuchar.

Esta retirada será un 'parón de actividad' pública, un periodo de tiempo con distancia también entre los integrantes de la banda, pero en el que podrán retomar aspectos que tenían olvidados por el ritmo frenético que habitualmente marca la industria musical. "Es un privilegio tal y como funciona el mundo tener la oportunidad de decidir parar y replantearte cosas, pero es que a menudo no tenemos ni tiempo para estudiar nuestro instrumento, ni para desarrollarnos personalmente, y son cosas al final benefician a las canciones", explicaban en otra entrevista para la Agencia EFE.

Los últimos conciertos de 'despedida'

Para dar ese 'hasta luego' a los escenarios, estos meses se subirán a algunos escenarios, como el del 'Icónica Fest' de Sevilla el 26 de junio y 'Conexión Valladolid' el 28 de junio, el 'Festival Portamérica' en Portas (Pontevedra) el 4 de julio y el final en el 'Festival 1001' de Granada el 6 de septiembre. El grupo también estará en Madrid el 8 de junio y en Barcelona el 6 y 7 de julio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com