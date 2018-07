Venden "a trozos" una obra de Picasso que es ahora propiedad de 25.000 particulares

Una obra que pintó Pablo Picasso en 1968 es ahora propiedad de 25.000 particulares que la compraron "a trozos" a través de internet, "algo inusual en el mundo del arte, reticente a vender a desconocidos", dijo el director del museo MAMCO de Ginebra en el que ahora se expone, Lionel Bovier.

El cuadro fue adquirido a través de una plataforma de venta en línea por 2 millones de francos suizos (2,02 millones de dólares). La obra, titulada 'Buste de mousquetaire' fue puesta a la venta por la plataforma suiza QoQa en diciembre de 2017 y fue adquirida en tan solo 48 horas por la comunidad cibernética.

El cuadro del maestro español fue dividido en 40.000 partes, que fueron vendidas a 50 francos suizos (50,7 dólares) cada una a esos 25.000 particulares.

La obra se expone ahora en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Ginebra (MAMCO), dónde se podrá visitar hasta el próximo octubre. "Se trata de la primera adquisición de una obra de arte moderno importante por parte de una comunidad en internet", señaló en declaraciones la responsable de Comunicación Institucional del MAMCO, Viviane Reybier.

El museo "obviamente ha verificado la autenticidad" de la obra, señaló Reybier, quien afirmó que el cuadro se encuentra además en el catálogo de referencia de Christian Zervos, también conocido como 'Zervos', el más completo del trabajo del pintor malagueño. "La obra forma parte de la producción más tardía de Picasso, en la que retomó intereses de su juventud y en la que los mosqueteros y los toreros son motivos recurrentes", explicó a su vez el director del museo, Lionel Bovier.

Fue el fundador y director de QoQa, Pascal Meyer, el que propuso a Bovier acoger la obra, que no es grande (58 x 28,5 centímetros). "El MAMCO no necesariamente se centra en artistas modernos, pero cuando Meyer me contó que se trataba de conectar el cuadro con la comunidad me gustó la idea", admitió Bovier. "Acordamos exponer la obra por seis meses y hacerla accesible a todo el público, pero especialmente a los propietarios", señaló.

La mayoría de esos 25.000 propietarios del Picasso son de la parte francófona de Suiza. El museo ha enviado a cada uno de ellos una tarjeta que les permite entrar gratuitamente al MAMCO durante todo el período en el que la obra esté expuesta.

Bovier además recordó que el proceso de adquisición del Picasso recuerda lo que ocurrió en la ciudad de Basilea hace 50 años, cuando esta sugirió a sus habitantes en un referéndum incrementar impuestos para comprar dos lienzos. Fueron dos obras, precisamente, de Picasso. En el referéndum ganó el 'sí', y el pintor español, muy impresionado con la actitud de la población suiza, decidió regalar varios lienzos "a los jóvenes de Basilea", señala el MAMCO. Este episodio es actualmente objeto de una exposición en el Museo de Arte de Basilea.

Aunque el 'Buste de mousquetaire' fue adquirido gracias a una "iniciativa popular" en internet, no fue vía un referéndum que sus 25.000 propietarios decidieron adquirirlo, sino a través de un 'click' con el ratón delante de un ordenador.

Para el MAMCO, el referéndum en 1967 en Basilea fue un reflejo de la democracia directa en Suiza, mientras que la compra del lienzo de Picasso a través de QoQa muestra "el poder creciente de las redes sociales y la enorme velocidad que inducen".

"En esta ocasión existe una percepción distinta de comunidad. Aunque los usuarios compraron algo sabiendo que nunca les va a pertenecer realmente, quieren poder ver y relacionarse con la obra" que han adquirido, precisó Bovier.

"Por ello pensamos qué tipo de instalación podíamos ofrecer a los compradores para mantener su relación con el cuadro", agregó. Ello se traduce en varias proyecciones alrededor del cuadro que muestran la lista de los nombres de todos los compradores y también las imágenes que los visitantes cuelgan en las redes sociales sobre esta obra. Además, a través de una webcam los internautas pueden ver en todo momento qué es lo que ocurre en la sala del museo donde se expone.

La pinacoteca también planea organizar otras experiencias alrededor de esta obra, como conferencias y talleres para ver de cerca el trabajo de conservación, documentación y exposición, y conocer la técnica pictórica que utilizó Picasso en esta ocasión.

Transcurridos los seis meses en los que el 'Buste de mousquetaire' estará expuesto en Ginebra, los propietarios deberán elegir su próximo destino. "Con la condición de que sigan teniendo acceso gratuito al museo en el que esté expuesto", indicó Bovier.