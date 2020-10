"Llame a mi mujer y le dije: 'me he encontrado una pieza y me la voy a llevar'". Así explica Gonzalo cómo descubrió una escultura de grandes dimensiones en su olivar. Una pieza que tiene un gran valor arqueológico y que el Museo Arqueológico de Córdoba ya está estudiando.

Se trata de una leona de piedra de más de 160 kilos y que, según los primeros estudios, tendría 2.500 años. Un hallazgo increíble y de gran interés histórico.

"El tractor había encontrado algo duro", explica Gonzalo. Y la sorpresa fue mayúscula: había cazado una leona.

"Nos la vamos a llevar y la vamos a poner en la chimenea", cuenta Gonzalo que le dijo a su mujer.

Pero tras llamar a la Guardia Civil, se conoció del enorme interés y valor arqueológico de esa pieza.

De inmediato, ni siquiera se acordonó la zona, la Guardia Civil llevó la leona al museo Museo Arqueológico de Córdoba. Se ha analizado ya al animal. El felino pesa 166 kilos y mide de largo algo más de un metro.

Con seguridad, los antepasados de Gonzalo ya estaban acompañados por esa leona. Y eso es trabajo ahora de los arqueólogos. A pesar de la edad, 2.400 años, se conserva casi intacta.