Última hora sobre el estado de salud de Raphael: podría recibir el alta médica este viernes

Hoy, martes, se cumple una semana desde que el cantante español Raphael ingresó, en una primera instancia, en el Hospital Clínico San Carlos. Unos problemas en el habla "compatibles" con una enfermedad cerebrovascular hacían que acudiese al médico ante la posibilidad, aunque luego remota, de un ictus. Descartada esta idea, en un comunicado por el hospital se explicaba el traslado al Hospital 12 de octubre de Madrid por voluntad de su entorno familiar y del propio artista porque, además, no era la primera vez que se quedaba ingresado en ese hospital. Fue en 2003 cuando tuvo que ser intervenido en ese mismo centro por un trasplante.

El viernes podría recibir el alta

La familia de Raphael es positiva, durante toda la semana que lleva entre hospitales, su familia siempre ha comunicado que él se encontraba bien y se mantenían positivos. A pesar de no poder haber pasado las Navidades con él, como deseaba su hija Alejandra Martos, el cantante podría estar cerca del alta médica.

"Está igual que ayer, está muy bien y hasta mañana no habrá noticias nuevas pero mañana los médicos decidirán si se va el viernes, que es lo más probable. Pero si de repente deciden que no sea el viernes, que sea el sábado o el lunes, que tampoco será el fin", explicaba su hijo Jacobo Martos ayer en la salida del hospital.

De momento, todavía falta por conocer la decisión final del equipo médico aunque la familia no tapa su deseo de escuchar esa buena noticia. "El regalo más especial es que él vuelva a casa. Es el único regalo que queremos esta navidad", apuntaba también la hija de Raphael, mientras que su hermano Jacobo reiteraba su deseo de escuchar que dan el alta a su padre pero ponía distancia y no se hacía ilusiones: "Estamos deseando que llegue el viernes. Repito, es cuestión de los médicos, que eso no es como tener habitación hasta el viernes. De repente te dicen dos días más, pues dos días más".

La familia está tranquila

Al confirmarles la noticia de que pasaría ingresado la Nochebuena y la Navidad, su hijo, Jacobo Martos, aseguró que "pasar aquí estos días no es ningún drama". "Lo importante es que esté bien y que se vaya a casa perfecto", sin tener que "volver al día siguiente", dado su historial médico, que incluye un trasplante de hígado en 2003.

El pasado lunes, Martos destacaba que hay que "estar muy orgullosos" de la sanidad pública, preguntado por los hospitales públicos como el 12 de Octubre. "Es un hospital maravilloso, nos tratan maravillosamente bien, igual que en el Clínico", donde fue inicialmente trasladado el intérprete.

