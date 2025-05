Serafín y Luis, la historia de un suegro y un yerno volcados en construir su propio castillo en Burgos

En 1978 Serafín Villarán, un burgalés, empezó una aventura: construir su propio castillo. No era arquitecto, no era albañil y nunca se había dedicado a la construcción. Serafín era soldador, pero tenía el sueño de construir con sus propias manos su castillo particular.

De este modo, compró un terreno en el pueblo de su mujer, en Cebolleros (Burgos). Ahí empezó con su proyecto, ‘El Castillo de las Cuevas’. Y así, piedra a piedra, continuó durante 20 años, trabajando para poder cumplir su sueño. Los materiales con los que trabajó eran cemento y piedras que recogía del río Nela.

Sin embargo, a sus 63 años, este emprendedor falleció sin poder terminarlo. Desde ese momento, su yerno, Luis Fernández, decide retomar el proyecto de Serafín para continuar con la ilusión del padre de su mujer. Luis le ha puesto el mismo cariño, paciencia y trabajo que Serafín. 27 años después, continúa trabajando en la estructura. Lo hace del mismo modo que Serafín, con piedras del río Nela.

“Estoy enganchado, es un vicio”, nos cuenta Luis. Cuando le preguntas por el castillo destaca el cariño que tiene por cada piedra colocada minuciosamente. “Yo sin este castillo no sabría dónde ir, sería como un pájaro enjaulado al que liberan, intentaría volver a mi jaula todos los días”, confiesa Luis. Y señala que la clave solamente es tener “paciencia, mucha paciencia”.

Además, Luis no solamente se encarga de continuar con la construcción. Él, al contrario que Serafín, sí que ha trabajado como albañil. Aunque su pasión es el arte. Un arte centrado en las piedras. Con este material ha realizado las lámparas del castillo, cuadros, armarios, mesas... La belleza de este castillo se puede apreciar tanto por fuera como por dentro.

Además, en el interior de esta majestuosa obra de arte también disponen de un bar donde atienden a todos los visitantes que quieran acercarse. Visitar el castillo es gratis, únicamente piden un donativo.

Está claro que si está familia se encuentra con piedras por el camino, o en este caso en el río, las utilizarán para construir su propio castillo.

