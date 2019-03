'See You Again' destrona a 'Gangnam Style' como el vídeo con más visitas en Youtube

Puede que les suene, pero quizá no sepan que es la canción más vista en Youtube: 'See You Again', de Wiz Khalifa. Ni pegadiza, ni fiestera, pero el tema de despedida al fallecido actor Paul Walker es el mejor homenaje que han querido hacerle sus fans.

Se movilizaron en la redes para ayudar a que el contador subiera y subiera hasta superar a 'Gangnam Style'. Sí, el coreano, bajito, regordete...el del caballito. Unos movimientos que llegaron a colapsar Youtube, obligando a la web a aumentar su número máximo de visitas hasta los 9 trillones.

Más del 30% del contenido que se ve es música. Más que nunca queremos verla además de escucharla. No tan 'despacito' como el título de su canción sube Luis Fonsi, que mira con descaro al nuevo número uno.