San Valentín 2020: Sorpresas originales con mucho amor para el día de los enamorados

Perfumes, bombones, joyas.... ¿y si en lugar de algo material le regalas a tu pareja por San Valentín una sorpresa inolvidable? A veces, el amor se demuestra de la manera más sencilla del mundo, sin grandes florituras ni lujosos envoltorios.

Vuestro amor en forma de cuento o canción

Si se te da bien escribir el Día de los enamorados es la excusa perfecta para que escribas vuestra historia de amor en forma de cómic. Se convertirá en su libro de cabecera. En la misma línea si tienes una voz bonita, no tienes que ser una soprano de ópera, puedes elegir la modalidad de canción para recordarle todo el amor que os ha hecho llegar hasta este momento.

Recrea una escena de su película favorita

¡Cuál es su película favorita? Elige una escena de ese film que tantas veces ha visto en bucle y recréala este 14 de febrero. Busca el vestuario más parecido al de los protagonistas de la película, decora tu casa como si fuese la de la pantalla y métete en el guión durante esta noche. No sabrá qué decir.

Una noche bajo las estrellas

Si no te importa pasar un poco de frío, líate la manta a la cabeza y lleva a tu pareja por sorpresa a pasar una noche de acampada bajo las estrellas. Véte dándole pistas de qué ropa ha de llevar y no desveles el destino en medio de la nada hasta que lleguéis. No te olvides de llevar un buen picnic para la noche y un desayuno espectacular.

Una sesión de fotos solo para vosotros

¿Os gusta subir vuestras fotos a las redes sociales? Haz de este San Valentín un día de revista regalándole una sesión fotográfica por los lugares con significado para vosotros