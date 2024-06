Una ruta medieval por l'Empordà, la recomendación de Susanna Griso para este verano: "Es la 'Toscana española'"

Este fin de semana arranca oficialmente el verano con la Noche de San Juan. Las playas se llenan de miles de personas para celebrar un día mágico y empezar con buenas energías la temporada estival. Seguramente estés buscando un sitio en el que pasar las vacaciones y que no tenga una gran afluencia de gente. La mejor fórmula de desconectar durante unos días es descubriendo nuevos lugares con los que aprenderás y te llenarás de vida, por eso la presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, se ha pasado esta semana por la Newsletter de Antena 3 Noticias para hacernos una ruta idónea para esta época del año en un lugar muy especial para ella.

La periodista nos lleva hasta l'Empordà (en castellano, el Ampurdán). Se trata de una comarca histórica ubicada al noreste de la provincia de Girona, en un lugar estratégico. Fíjate si es un enclave único que ya los griegos decidieron apropiarse de la provincia por las buenas conexiones que tenía con el mar Mediterráneo. En el año 575 a.C. fundaron la ciudad de Ampurias, de ahí el nombre de la comarca catalana. Además, Griso comenta el apodo que recibe por su parecido con otro sitio lleno de encanto: "Es la Toscana española".

Una ruta medieval por los pueblos ampurdaneses

L'Empordà es una tierra que cuenta con varios espacios naturales protegidos y es el primer sitio de la Península Ibérica que pisaron los romanos. Algunos entornos de naturaleza que puedes encontrar en la comarca son el Parque Natural de Els Aiguamolls de l'Empordà, el Cap de Creus o el Paraje Natural de Interés Nacional de l'Albera. "Para mí es uno de los espacios más bonitos de España", señala. Pero el encanto, según Susanna Griso, no solo está en sus bellos paisajes sino también en los pueblos medievales que forman parte de ella. Te traslada directamente a un sitio mediterráneo, rural y con mucha esencia.

"Hay una ruta de interior por los pueblos medievales que es más desconocida", expone la presentadora. En el vídeo que puedes ver en la parte superior a este artículo, la periodista explica que le pareció tan agradable la zona que decidió pasar allí algunas temporadas. "Yo tuve mucho tiempo una masía en Pals", comenta.

Es uno de los pueblos medievales mejor conservados del Baix Empordà (El Bajo Ampurdán). Aquí es donde empieza la ruta medieval que hace Griso por el enclave. Calles empedradas, con un decorado simple conforman un municipio que atrae a miles de turistas anualmente. En su casco histórico se encuentra la conocida como Torre de las Horas, construida entre los siglos XI y XIII.

Los platos típicos de la cocina de l'Empordà

De ahí nos podemos desplazar hasta Palau-Sator, un municipio que dedica su principal actividad a la ganadería y la agricultura. La cocina ampurdanesa, otro de los encantos de la comarca, se basa fundamentalmente en el pescado y la carne. Sus elementos suelen ser el cerdo, las verduras, el embutido y las aves de corral.

Las alcachofas a la brasa, la escalivada o los cargols a la llauna (caracoles a la brasa) son algunos platos típicos de la gastronomía de la zona.

"Seguiría la ruta por Palau S'Ator, Torrent, Peratallada, Monells", añade Susanna Griso. La segunda cuenta con un Conjunto Histórico-Artístico que mantiene sus orígenes arquitectónicos y urbanos. Se trata de uno de los núcleos medievales mejor cuidados de Cataluña.

Hay más pueblos llenos de encanto por los que continuar esta ruta medieval. Son, como explica la periodista, "Ullastret, Parlavà, Rupià, Foixà, La Pera-Corçà y Cruïlles".

Sin duda, un viaje por l'Empordà te hará descubrir el pasado medieval y unos bellos paisajes que no puedes pasar por alto este verano. "De verdad que si no la conocéis, no os la podéis perder porque es de los sitios más bonitos que hay por España", concluye la periodista.

