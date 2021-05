Rosalía estrena una canción sorpresa junta a Oneohtrix Point Never, 'Nothing's Special'

Lo que en 2018 esperaban los seguidores de Rosalía y nunca ocurrió acaba de suceder: Rosalía estrena nuevo tema con Oneohtrix Point Never. Se trata de una colaboración a dos voces de los artistas de moda en el panorama musical. La canción se llama 'Nothing's Special' y es posible que a más de uno ya le suene.

¿Por qué? Porque 'Nothing's Special' es una canción que ya se había escuchado, concretamente apareció por primera vez como pista de cierre de último disco de Oneohtrix Point Never, 'Magic Oneohtrix Point Never'. Ahora, Rosalía y el cantante Daniel Lopatin (nombre real del músico), estrenan una nueva versión del tema que no deja indiferente a nadie. Los fans de Rosalía celebran esta buena noticia ya que, además, les ha pillado por sorpresa.

La canción en concreto es una balada pero al 'estilo Rosalía', es decir, jugando con la distorsión de su voz, el autotune y el sample (elementos característicos de la música electrónica). Acompañado de una emotiva letra, Rosalía y Oneohtrix Point Never ya han conseguido casi 20 mil visitas en Youtube y más de 228 mil reproducciones en Spotify en tan solo 7 horas desde que se anunció. "No me molesta el viento y la lluvia haciendo su camino a la playa. No me confunde la luna y las estrellas ensuciando su oscuridad", canta Rosalía. "No me impresionan los rayos de luz en los árboles. Por lo menos ya no me va a impresionar. Estoy triste, perdí a mi mejor amigo, la vida que vivimos ya no está". Un nuevo tema en el que la cantante llora la pérdida de un ser querido.

En su cuenta de Instagram, la cantante también ha querido agradecer al Dj haber podido trabajar juntos. "Danieeeeeeel! Dios mío, recuerdo cuando nos conocimos en Navidades de 2018 y nos hicimos música y empezamos a hacer música juntos. Hoy celebro tu música cantando una de tus canciones porque siempre te he admirado, la energía de tus canciones, la bravura y tu punto de vista. Además, tú eres una de las personas más divertidas y brillantes que he conocido en mi vida. No puedo esperar a hacer más música juntos. Abrazos. Rous".

Rosalía "farda" de nuevo coche

El martes, la artista catalana compartía con sus seguidores de Twitter su nueva adquisición: un todoterreno Ford Raptor todoterreno que puede llegar a costar hasta 50 mil dólares. El coche es totalmente personalizado y lleva tapizado en los asientos la característica firma de la cantante 'La Rosalía'.