Los Rolling Stones ofrecen hoy en Madrid su único concierto en España con todas las entradas agotadas

The Rolling Stones asaltan hoy un foro inédito en la historia de sus conciertos en Madrid, el estadio Santiago Bernabéu, ante una audiencia de 54.000 personas que agotó en pocas horas todas las entradas de esta cita única a su paso por España dentro de la gira '14 on Fire'.

La alta media de edad del grupo, que ronda ya los 70 años, las dificultades cada vez mayores para orquestar un tour internacional con seguros cada vez más caros y con cláusulas más exigentes, así como las reticencias de algunos de sus integrantes a estas reuniones hacen pensar que "sus satánicas majestades" aterrizarán en la capital por última vez.

Los Stones ofrecieron su primer concierto en Madrid en 1982, en medio de una tormenta de rayos y grandes dificultades administrativas que hicieron de aquél uno de sus shows más emotivos y recordados en este país.

El estadio Vicente Calderón se convirtió desde entonces en su particular fortín en Madrid y allí tocaron en sus siguientes tres citas en vivo en la ciudad en 1990, en 2003 y en 2007, ocasión en que no consiguieron llenar todo el aforo.

El cuarteto compuesto por Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts se presentan esta vez en una escenario nuevo y con todas las localidades agotadas para ofrecer un concierto en el que no faltarán grandes éxitos como "Jumpin' Jack Flash", "Gimme shelter", "Start me up", "Brown sugar", "You can't always get what you want" y, por supuesto, "Satisfaction".