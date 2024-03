Robbie Williams actuará en julio en el Granca Live Fest

Gran Canaria se prepara para recibir, en el marco del Granca Live Fest, a uno de los mayores artistas de todos los tiempos: Robbie Williams. El británico solo dará otro concierto en el mundo en este 2024 y ha elegido Gran Canaria como única fecha para visitar España. El cartel de este festival se completa también con nombres de la altura de 'The Black Eyed Peas', 'Maná' o 'Christian Nodal'.

El ex miembro de 'Take That' celebró en 2023 sus 25 años de trayectoria en solitario y fue la última vez que visitó nuestro país con tres conciertos repartidos entre Barcelona y Málaga, con todo vendido con meses de anterioridad.

Un cartel internacional

La inclusión de Robbie Williams en el cartel del festival grancanario supone también la ampliación otro día más a esta fiesta de la música que se prolongará así durante tres días entre el próximo 4 y 6 de julio.

El cartel de esta cita anual con la música en Gran Canaria cada año supera el nivel del anterior, en esta ocasión internacionalizándose aun más. En 2023 fueron Rosalía y Maluma los platos fuertes de la fiesta musical.

Más de 40.000 entradas ya vendidas

Las entradas, que ya están a la venta desde la finalización de la edición anterior, se agotan a un ritmo vertiginoso habiendo superado ya los 40.000 tickets adquiridos. Próximamente se pondrá a la venta la entrada para este día extra con la actuación de Robbie Williams, Pedro Capó y Pedro Pastor, además de los abonos correspondientes y la posibilidad de añadir un día más para los que ya han adquirido su abono.

Se espera que más de 60.000 personas de más de 49 países distintos y de más de 43 provincias españolas se den cita en el Estadio de Gran Canaria para superar las cifras del año pasado.

