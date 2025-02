Richard Gere, Goya Internacional 2025, califica de "matón" a Donald Trump: "España es mi nuevo hogar"

Richard Gere, protagonista de películas como 'Pretty Woman' u 'Oficial y Caballero', ha sido galardonado con el Goya Internacional en la gala de los Premios Goya 2025 celebrada en Granada. El actor estadounidense ha recogido el galardón de manos de Antonio Banderas y ha reconocido que ahora España es "mi nuevo hogar", admitiendo que Estados Unidos se ha convertido en "un lugar oscuro" con la llegada de Donadl Trump a la Casa Blanca, a quien ha calificado de "matón".

"España es mi nuevo hogar. Vengo de un lugar muy oscuro en América, donde un matón es el presidente, pero no solo pasa en Estados Unidos, es en todos lados. Hay que ser valientes y decirlo", ha asegurado el actor estadounidense.

El intérprete de 75 años ha alertado de "un tribalismo muy estúpido" que se ha instalado en el mundo, donde todos creen que están siendo "separados de los demás". Por ello, ha pedido ser "vigilantes" y estar en "alerta", además de ser "energéticos y valientes".

"Tenemos que estar dispuestos a levantarnos, decir la verdad, ser honestos. Y hay un lugar en todas nuestras vidas para la amabilidad básica, para el amor básico y la comprensión y el abrazo de los demás", ha señalado Richard Gere en la gala de los Premios Goya 2025.

Richard Gere bromea sobre el Goya Internacional: "Sé perfectamente..."

Richard Gere también ha bromeado con que "la razón real" por la que recibe el Goya Internacional es porque su mujer es española.

"Sé perfectamente por qué me han dado este premio, es porque me he casado con esta maravillosa mujer de Galicia ¡Muchas gracias a todos! ¡Es fantástico!, ha reconocido Gere.

En su discurso durante los Premios Goya 2025, el actor estadounidense ha elogiado el papel de los actores, a quienes ha calificado de "completamente locos" y que siempre son "niños", con gusto por "las historias que son de dos horas, que son largas". "Son un foco de la alegría" , ha afirmado Gere en referencia al trabajo actoral, sin olvidar a las "cientos de personas" que hacen una película.

