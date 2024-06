Un recital de música clásica sorprende a los pasajeros del metro de Madrid por el día Europeo de la Música

Aunque no todos podamos interpretar una partitura, la música es un idioma universal. Sergio Berlinches, pianista del programa Crescendo del Teatro Real, lo afirma "La música no necesita palabras. Todos lo llevamos dentro de nosotros. Es un lenguaje que entienden personas de todas las culturas y países". Él se siente muy conectado con la música clásica porque ya la escuchaba de pequeño. Ahora, la música es su profesión y puede interpretarla a diario, como hoy en el metro de Madrid con sus compañeros de orquesta. Ivana Ledesma, soprano, Andrea Rey, mezzosoprano y el barítono Enrique Torres, han emocionado a todo aquel que esta mañana pasaron por el metro de Nuevos Ministerios de Madrid.

La música es parte de la vida de estos tres artistas. Andrea escucha de todo pero "la música clásica es clave para comprender todo tipo de composiciones más modernas". ha afirmado la joven cantante. Enrique Torres se define como "muy, muy, muy clásico" en sus elecciones musicales y la música de otros géneros más modernos como el reggeton no suele estar en sus 'playlists'. Todo lo contrario a Andrea que, cuando sale, se las "sabe todas", ha comentado. Ivana Ledesma opta por escuchar tango en sus ratos libres, un género que nació en su país, Argentina. Los tres jóvenes han comenzado la interpretación al piano de 'Oda a la Alegría' del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, convertido en himno de Europa, en el 200 aniversario de su estreno. Otras composiciones clásicas como 'O mio babbino caro', 'Sous le dôme épais' o 'Carmen' han captado la atención de muchos viandantes. "Yo venía a renovar la tarjeta del metro y me he quedado embobando escuchando" ha contado un hombre a un equipo de Antena 3 Noticias.

El día 21 de junio se conmemora es el día de la música en toda Europa. Muchas ciudades europeas celebran este día, y las calles de la capital se suman a esta iniciativa con conciertos por numerosas localizaciones. Esta fecha invia a invita a músicos a compartir su arte en espacios públicos y de forma gratuita como ha sido el caso de el Teatro Real en este día.

¿Por qué se celebra el 21 de junio?

Esta celebración comenzó en 1981, en Francia cuando el ex ministro de Cultura francés Jack Lang propuesto dedicar un día a las prácticas musicales. En 1985 se instauró como el día musical Europeo en el resto de Europa por el Año Europeo de la Música y desde entonces se celebra año tras año, coincidiendo con el solsticio de verano. Ahora, cada año, el Día Europeo de la Música, se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes de Europa.

El programa Crescendo está impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real y cuenta con carácter internacional. Pretende complementar la formación de sus jóvenes cantantes para impulsar su carrera profesional.

