El rebujito, la mejor bebida veraniega de todos los tiempos para The New York Times

Faltan pocos días para que arranque la popular Feria de Abril de Sevilla y con ella sus casetas, su farolillos, sus trajes de flamenca y como no sus jarras de rebujito. La bebida estrella de la Feria de Abril en Sevilla y popular también en otras localidades y festejos andaluces como las romerías, ya es conocida por los americanos gracias a Amanda Hesser, columnista gastronómica del célebre The New York Times que señala al rebujito como "la mejor bebida veraniega de todos los tiempos". Los lectores de esta publicación han elegido a esta refrescante bebida entre las más de mil recetas que recoge el libro The Essential New York Times Cookbook.

El rebujito se bebe durante la Feria en vasos pequeños o en catavinos y es por todos conocido que además de ser una bebida refrescante es algo traicionera, ya que lleva alcohol. Este cóctel, que se bebe muy frío, se elabora mezclando vino manzanilla con un refresco gaseoso. Pero no fue hasta 2021 cuando la Real Academia Española de la Lengua le da su lugar como bebida típica de Andalucía.

¿Quién inventó el rebujito?

En la Feria de Sevilla es popular desde la década de los 90 pero su origen dicen se encuentra en Granada. Esta versión señala que fueron unos farmacéuticos granadinos durante la Feria del Corpus en 1985 quiénes dieron con el invento. Parece que mientras montaban su caseta se quedaron sin bebida para soportar el calor sofocante y entre las botellas que sobraron de la feria anterior dieron con vino de Jerez, que por cierto estaba en mal estado y así que para paliar su sabor añadieron refresco 7up. Gustó tanto que no se bebió otra cosa. Según esta teoría, se bautizó «rebujito» a la bebida por su parecido con el «rebujo», vino con azúcares y agua carbonatada.

A Amanda Hesser el rebujito también le ha gustado por su sabor "algo dulce" afirma además menciona lo económico que es. Lo que no sabemos es si la columnista americana sabrá que el rebujito de la Feria de Abril ya se bebía en la antigua Grecia. En las regiones productores de vino ya se hacían mezclas parecidas a la que hoy conocemos aunque su verdadero origen está en Inglaterra. Se considera al Sherry Cobbler inglés como el abuelo del rebujito. El Sherry Cobbler es un cocktail compuesto de vino de Jerez, azúcar, soda y una rodaja de naranja. El jerez es la Manzanilla, la soda y el azúcar el 7up y la naranja se cambia por la hierbabuena.

Cómo hacer un rebujito clásico

La receta que en pocos días se preparará a mansalva en la Feria de Sevilla y vendrá de maravilla para sobrellevar las horas de baile y aliviar la sed no tiene mucha complicación. Lo complicado es darle el toque delicioso y sin demasiado alcohol ya que se bebe tan fácil que sin darnos cuenta emborracha. En cada zona se utiliza un vino de la tierra para hacer el combinado. Así encontramos rebujito hecho con Manzanilla si estamos en Sanlúcar, Fino si estamos en Jerez, o Motilla Moriles si estamos en Córdoba. Luego se añade algún refresco carbonatado como gaseosa blanca o con sabor a lima o limón. Lo importante es que esté muy frío. Ya por último añadir a la jarra la hierbabuena y el hielo.

La experta culinaria de The New York Times lo tiene claro sí a "la mejor bebida veraniega de todos los tiempos" la acompañamos con alguno de sus platos preferidos españoles como una tortilla a la catalana, unas croquetas de pimientos del piquillo con patatas y jamón o con una paella valenciana hemos triunfado.

