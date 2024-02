La RAE critica la guía de lenguaje no sexista del Congreso

La Real Academia Española ha manifestado su discrepancia con la guía que aprobó el Congreso de los Diputados hace dos meses sobre el uso del lenguaje no sexista, especialmente con su recomendación de no abusar del masculino genérico.

En este sentido, considera que la guía para el uso no sexista del lenguaje y de la comunicación en el ámbito de la Administración parlamentaria plantea una disyuntiva al elaborar unas recomendaciones válidas únicamente para el Congreso y da a entender que los hablantes que no aplican los recursos allí expuestos se expresan en un lenguaje sexista. De esa forma, sería sexista el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo, incluyendo el de los propios parlamentarios españoles cuando no hablan desde la tribuna o no redactan proyectos legislativos.

La RAE recuerda que ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que la necesaria igualdad en derechos y deberes de mujeres y hombres no se logra modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas lenguas, sean románicas o no, y que las sociedades en las que se hablan lenguas que organizan de otra forma las propiedades morfológicas del género. Para la RAE, el punto más conflictivo del texto de la Mesa del Congreso es la interpretación del llamado masculino inclusivo. "El texto de la Mesa del Congreso dedica varias páginas a presentar diversas formas de sustituirlo, si bien concluye esa extensa relación aduciendo que debe evitarse un uso excesivo de este recurso", sostiene.

La Academia recuerda que el género masculino es inclusivo en un gran número de contextos y el hecho de que no lo sea en algunos casos no debe llevar a la absurda conclusión de que no lo es nunca.