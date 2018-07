Quentin Tarantino ficha a Al Pacino para su nueva película 'Once Upon a Time in Hollywood'

El reparto de la nueva película de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', no deja de crecer y el último en sumarse al filme ha sido Al Pacino.

El actor también estará en la historia ambientada en Los Angeles de 1969, con los asesinatos de la familia Manson como telón de fondo, y será la primera vez que trabaje bajo las ordenes del director de Pulp Fiction.

Según informa Variety, Al Pacino se ha unido al elenco de 'Once Upon a Time in Hollywood' para interpretar a Marvin Shwarz, el agente personal de Rick Dalton, la antigua estrella de televisión que encarnará Leonardo Dicaprio.

Y además, también estará junto a Brad Pitt que dará vida a Cliff Booth, el doble de Rick, y Margot Robbie, quien encarnará a Sharon Tate, la actriz que fue asesinada por los seguidores de Charles Manson y que además es la vecina de Rick.

El fichaje de Pacino llega horas después de que el filme sumara varios nombres de altura como son Damian Lewis (Homeland), Luke Perry (Riverdale), Emile Hirsch (Speed Racer), Dakota Fanning (El alienista), Clifton Collins Jr. (Westworld), Keith Jefferson (Los odiosos ocho) y Nicholas Hammond (Turkey Shoot).

Nuevas caras que también ha añadido Tarantino al reparto de su nuevo proyecto, el que será el noveno largometraje de su carrera.

Lewis interpretará al icónico actor Steve McQueen; Fanning interpretará a la discípula de la familia Manson, Squeaky Fromme, quien más tarde intentó asesinar al presidente Gerald Ford; Hammond encarnará al actor y director Sam Wanamaker; Hirsch interpretará a Jay Sebring, un estilista de Hollywood que fue una de las cuatro víctimas asesinadas en la casa de Sharon Tate por los seguidores de Manson.

Por su parte, la estrella de Riverdale Luke Perry dará vida a un personaje llamado Scotty Lancer, que puede o no estar basado en un actor de televisión con el mismo nombre; Clifton Collins interpretará a alguien llamado Ernesto 'The Mexican' Vaquero y, por último, Keith Jefferson se meterá en la piel de un personaje llamado Land Pirate Keith.

Completan el reparto Burt Reynolds como George Spahn, el hombre que alquiló su rancho a Manson, además de Kurt Russell, Tim Roth y Michael Madsen en papeles de secundarios que todavía no han sido revelados. Según Deadline, Timothy Olyphant también está en conversaciones para conseguir un papel en la película.

Once Upon a Time en Hollywood tiene previsto su estreno el 9 de agosto de 2019 y su director, Quentin Tarantino, ha descrito el proyecto de la siguiente manera: "Tiene lugar durante la era de Hollywood de 1969 en el momento álgido de la explosión de la contracultura, en el momento de la revolución hippie... Durante el verano, poco a poco, bloque por bloque, vamos a transformar Los Angeles en el Hollywood psicodélico de 1969".