¿Por qué tenemos sueños recurrentes?

Los sueños recurrentes aparecen en nuestra vida cotidiana cuando menos los esperas. El tema de los soñar es un punto de debate constante a lo largo de los años. La ciencia no tiene la respuesta exacta a los motivos que obligan al ser humano a dormir pero lo cierto es que pasamos un tercio de nuestras vidas en esta situación. Por lo tanto, los sueños están muy presentes.

Hay quien dice que no sueña y otras personas comentan que recuerdan algo de lo que acontece cada noche. Pues hay que decir que todos tenemos sueños. De media, unos cinco por cada noche. El motivo por el que no recordamos habitualmente lo que pasa es que el sueño coincide en la fase REM. En este momento el cerebro está un poco fuera de servicio y no procesa bien la información lo que hace que no podamos recordar qué ha pasado con exactitud.

Dentro de este ámbito, vamos a hablar de los llamados sueños recurrentes. Se trata de aquellas ensoñaciones que se repiten de forma más o menos frecuente en el tiempo. Pueden ser en un período concreto de tiempo o hacerlo a lo largo de los años. Aunque los hay de todos los tipos, lo cierto es que la mayoría de los sueños recurrentes no suelen ser precisamente positivos.

Las causas que nos llevan a los sueños recurrentes

Lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de soñar es que se trata de un proceso complejo y que muchas veces no responde a cuestiones racionales. De ahí, que muchas veces nuestros sueños incluyan actos inverosímiles o que sería imposible que sucedieran en la vida real. En el caso de los sueños recurrentes, pueden aparecer por gran diversidad de factores, incluyendo emociones fuertes, trastornos del sueño, experiencias traumáticas, patrones de pensamiento, o, en algún caso, por pura coincidencia.

Estrés, ansiedad o alteraciones en nuestra vida diaria son algunas de las causas que nos llevan a los sueños recurrentes. También pueden aparecer si has vivido algún suceso traumático. En este caso pueden ser acontecimientos recientes o del pasado que vuelven a tu cabeza y que el cerebro procesa de esta forma. Pero no podemos olvidar que el cerebro humano es muy complejo y que, simplemente, puedes tener sueños recurrentes de forma casual.

De hecho, hay determinadas acciones que se repiten en el mundo onírico de muchas personas. Soñar con perder los dientes, que hay que volver al colegio, que gritas y no se te escucha, encontrarse desnudo delante de personas desconocidas o, en el caso de las mujeres, que se está embarazada, es muy común. Seguro que conoces a alguna persona de tu entorno que ha tenido alguno de estos sueños recurrentes. También hay que decir que estos sueños pueden ser positivos y que pueden aparecer en momentos vitales importantes felices de cambio.