Primera semifinal del Festival de Eurovisión 2019 en la que participan 17 países

La primera semifinal de la 64ª edición del Festival de Eurovisión tiene lugar en el Expo Tel Aviv (International Convention Center). En esta primera semifinal participan 17 países, de los cuales diez se clasificarán para la final de este sábado 18 de mayo. Chipre, Montenegro, Finlandia, Polonia, Eslovenia, República Checa, Hungría, Bielorrusia, Serbia, Bélgica, Georgia, Australia, Islandia, Estonia, Portugal, Grecia y San Marino se jugarán el pase a la final.

En concreto, Tamta representará a Chipre con 'Replay'; D-Moll, a Montenegro con la canción 'Heaven'; Darude y Sebastian Rejman, a Finlandia con 'Look away'; Tulia, a Polonia con 'Fire of love'; Zala Kralj y Gasper Santl representan a Eslovenia con la canción 'Sebi'; Lake Malawi, a República Checa con la canción 'Friend of a friend'; Joci Pápai, a Hungría con 'Az én Apám'; y Zena, a Bielorrusia con 'Like it'.

Por su parte, Nevena Bozovic representará a Serbia con 'Kruna'; Eliot Vassamillet, a Bélgica con 'Wake up'; Oto Nemsadze, a Georgia con 'Sul Tsin Iare'; Kate Miller-Heidke, a Australia con 'Zero Gravity'; Hatari, a Islandia con 'Hatrid mun sigra'; Victor Crone, a Estonia con 'Storm'; Conan Osiris, a Portugal con 'Telemóvies'; Katerine Duska, a Grecia con 'Better love'; y Serhat, a San Marino con 'Say na, na, na'.

La segunda semifinal se celebrará el jueves 16 de mayo y en ella participarán los representantes de Armenia, Irlanda, Moldavia, Suiza, Letonia, Rumania, Dinamarca, Suecia, Austria, Croacia, Malta, Lituania, Rusia, Albania, Noruega, Países Bajos, Norte Macedonia, y Azerbaijan. España, Francia e Israel votarán en la primera semifinal, mientras que Alemania, Italia y Reino Unido lo harán en la segunda. Diez países de cada semifinal obtendrán el pase a la final, en la que estarán Israel --país anfitrión--, Reino Unido, España, Italia, Alemania y Francia. Tras la segunda semifinal, durante la madrugada, se conocerá en qué posición actuará cada país en la final. Tan solo Israel sabe ya que ocupará la plaza 14ª.

En la edición de 2019 del certamen europeo, que se celebra bajo el lema 'Atrévete a soñar' ('Dare to dream'), de nuevo, los representantes de cada país competirán por ganar el icónico micrófono de cristal y tendrán que convencer a espectadores (50%) y jurado profesional (50%).

Cada país otorgará 12, 10, 8 puntos... y así sucesivamente hasta 1 punto a sus diez países favoritos. Posteriormente, el portavoz de cada país anunciará la votación que corresponde solo a los votos del jurado. El televoto se conocerá según el orden del ranking resultante de la ronda de votaciones de los jurados. El jurado y el público español votarán en la primera semifinal y en la final del certamen musical.