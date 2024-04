Preservativos con monjas y vírgenes en su interior, la polémica exposición 'Poéticas del deseo' de un artista canario

Figuras de vírgenes, monjas y hasta el mismísimo Papa en el interior de preservativos fabricados con resina o impresoras 3D son algunas de las obras de la exposición 'Poéticas del Deseo' del artista canario José Luis Luzardo. Una muestra que se inaugura este jueves día 18 de abril en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y que no va a dejar indiferente a nadie.

Se trata de un proyecto que según su autor, gira en torno al sexo, la religión y la enfermedad y cuyo 'leitmotiv' es lo sexual con el eje central del preservativo como protagonista. El artista explica que lleva cerca de 20 años trabajando este tipo de figuras inspiradas en el impacto del sida en los años 80: "La exposición esta está relacionada con el tema de la sexualidad. Todo esto nace de finales de los 80 y los 90 cuando aparece el sida y me surgió la idea de coger el condón como obra de arte, y le di rienda suelta a la imaginación".

Luzardo nos explica lo que él quiere expresar con las figuras más llamativas, las de las vírgenes dentro de los preservativos: "¿Qué por qué las virgencitas?, porque la religión habla de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, y si a la virgen hay que preservarla, la idea mía fue que nada mejor que ponerla dentro de un preservativo donde quedará preservada para siempre y nadie la va a tocar".

El sexo como tabú, el 'dildo' como elemento o imagen totémica vinculado a la mitología, el placer o el erotismo, son algunos de los elementos protagonistas de esta exposición de objetos, fotografías y esculturas. Uno de los expositores, está repleto de botellas de refresco de colores con formas fálicas en su interior: "Mezcla los dos sexos, el sexo femenino de la forma de la botella, y el pene masculino", nos explica Luzardo. "He introducido la vagina también como obra de arte a parte del falo", cuenta el artista.

Primeras reacciones a la exposición

La exposición, que todavía no se ha inaugurado ya ha generado las primeras reacciones, como la de la abogada Paloma Zorrilla que intervenía en Espejo Público: "A mi me parece una absoluta antigualla... Los que se creen progresistas y modernos siempre están con lo mismo...Seguimos metiéndonos con las monjas, con los curas, con la Iglesia...". Y añadía que "esto ni es arte ni es nada. Esto es una ridiculez". A lo que el artista le respondía entre risas: "Me río porque gracias a la sociedad tenemos libertad de expresión...El mal está en la cabeza de las personas, yo creo que eres tu la que ve el problema". Zorrilla le respondía diciendo que su obra le parecían unos "cachivaches ridículos".

"Hasta ahora todas las veces que las he expuesto no ha generado polémica. Yo creo que la libertad de expresión está en todos lados", se defiende José Luis. Ante la pregunta de si cree que puede ofender sentimientos religiosos, se defiende: "La iglesia también dice sus cosas y las dice porque tiene libertad de expresión. Hay gente que no le gusta lo que dice el sacerdote y gente que no le gustan las vírgenes que yo pongo. El arte es así".

La exposición 'Poéticas del deseo' está financiada y organizada por el Cabildo de Gran Canaria y forma parte de un programa expositivo con 13 artistas y múltiples y heterogéneas propuestas con variedad de lenguajes y técnicas, que se pueden visitar en el Centro de Artes Plásticas de Las Palmas de Gran Canaria.

