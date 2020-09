'Pinocho' y 'Uno para todos' protagonizan los estrenos de cine esta semana

No es mentira. No nos va a crecer la nariz una y otra vez. Esta semana la marioneta de madera más famosa de la ficción, Pinocho, vuelve a cobrar vida para la gran pantalla.

Esta adaptación del director Mateo Garrone –sí, aquel que se dio a conocer con “Gomorra”- cuenta con el conocido Roberto Benigni como el tierno Gepetto. Y pese a no aportar mucha novedad tiene alma, es bastante fiel al relato original y una factura impecable.

Un profesor interino se tiene que hacer cargo de una clase de sexto de primaria en un pueblo que no conoce. Y uno de los alumnos está enfermo y cuando se recupera sus compañeros no quieren que vuelvan. Este es el arranque de 'Uno para todos', donde el director David Ilundain retrata con buen pulso a esa figura del profesor que no solo da conocimientos sino también da valores. Su protagonista, David Verdaguer, sigue sumando enteros con una gran interpretación.

El hijo del mítico Chicho Ibáñez Serrador, Alejandro, se estrena como director con una historia de terror amazónico de titulo "Urubú".

Un ornitólogo con su familia en medio de la selva, desapariciones, extraños rituales...Aunque tiene carencias en presupuesto, guión e interpretaciones, este debut resulta bastante digno.

Y dos apuntes alternativos más: esta semana se estrena en cine y plataformas "Knight of cups" de Terrence Malick. El conocido director nos vuelve a servir una parábola, luminosa gracias una vez más a la primorosa fotografía de Emmanuel Luzbeki, sobre una estrella de Hollywood, a la que da vida Christian Bale, que lo tiene todo pero es infeliz. La película llega eso sí, cinco años después de su estreno en el Festival de Berlín. Misterios que se guardan en cajones a veces.

Y por último, el fenómeno "Veneno" llega también a la gran pantalla.

Días antes de su estreno en Atresplayer Premiun este 20 de septiembre, el tercer capítulo de esta aclamada serie, junto con los dos primeros, llega a los mejores cines.